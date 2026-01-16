Diário do Nordeste
Grupo Nayane lança marca fitness “Nay Sport” com Deborah Secco como modelo

Com experiência de 20 anos no mercado, o grupo tem sua estreia no mercado fitness estabelecido com novo lançamento.

Agência de Conteúdo DN
atriz Deborah Secco posa para a foto utilizando as roupas fitness do Grupo Nayane
Legenda: Nay Sport marca a entrada do Grupo Nayane no segmento de moda fitness.
Foto: Divulgação

Com 20 anos de atuação no mercado de moda feminina, o Grupo Nayane anuncia sua entrada no segmento fitness com o lançamento da Nay Sport, nova marca voltada ao desenvolvimento de produtos para a prática de atividades físicas. A novidade foi apresentada durante a convenção nacional de vendas do grupo, que reuniu mais de 60 representantes comerciais de diferentes regiões do Brasil, marcando um momento estratégico de expansão e diversificação do portfólio da empresa.

Para marcar o lançamento da Nay Sport, a atriz Deborah Secco foi escolhida como modelo das novas peças da marca.

Tradicionalmente reconhecido por sua atuação no segmento de lingerie, o Grupo Nayane amplia sua presença no mercado ao acompanhar a evolução do consumo no setor de moda e lifestyle. A criação da Nay Sport surge a partir da análise de comportamento do consumidor e da crescente demanda por produtos que conciliem funcionalidade, conforto e versatilidade para atividades esportivas e para o dia a dia.

A nova marca foi desenvolvida com foco em peças destinadas a práticas como academia, treinos funcionais e esportes em geral, alinhando design, desempenho e adaptação às rotinas de um público que busca bem-estar e qualidade de vida. O lançamento representa um passo relevante na estratégia de crescimento do grupo, que passa a atuar em um segmento complementar ao seu core business.

Ampliação do portfólio de itens

De acordo com Samara Duarte, coordenadora de marketing do Grupo Nayane, a chegada da Nay Sport reflete um movimento planejado de ampliação de mercado. “A expectativa é ampliar o público atendido pelo grupo, acompanhando as tendências de um lifestyle mais ativo e saudável, além de criar novas oportunidades de negócios tanto para consumidoras quanto para lojistas parceiros”, afirma.

Grupo Nayane lança marca fitness “Nay Sport” com Deborah Secco como modelo
Legenda: A atriz Deborah Secco foi a modelo convidada para o lançamento da marca
Foto: Divulgação

Fundado com foco na lingerie feminina, o Grupo Nayane consolidou sua atuação ao longo de duas décadas com investimentos em inovação, qualidade e compreensão das necessidades do público feminino. A diversificação para a moda esportiva mantém esse posicionamento, agora aplicado a um segmento em crescimento no cenário nacional.

Com o lançamento da Nay Sport, o Grupo Nayane reforça sua estratégia de expansão, crescimento sustentável e adaptação às transformações do mercado, fortalecendo sua presença no setor de moda e ampliando sua atuação no setor atacadista brasileiro.

Serviço

Grupo Nayane

Site: https://gruponayane.com/
Rede social: https://www.instagram.com/somosgruponayane/

