Grupo Carmais promove plantão com 80 vagas de emprego neste sábado (7)

O Grupo Carmais realiza, no próximo sábado (7), o último plantão de Novos Talentos de 2024. O evento, que representa uma oportunidade para quem deseja encerrar o ano fazendo parte da equipe da empresa, acontecerá das 8 às 16 horas, na concessionária Carmais Seminovos (Matriz), localizada na Avenida Barão de Studart, 1846, bairro Aldeota, em Fortaleza.

Com 80 vagas disponíveis, o foco será a área de vendas. São dez vagas para vendedores de veículos novos, 20 para vendedores de veículos seminovos, 30 para vendedores de consórcios e 20 vagas para lavadores de veículos. As oportunidades abrangem todas as empresas do grupo, com previsão de contratação imediata.

Os interessados em participar devem comparecer ao local levando currículo atualizado, comprovante de endereço, documentos pessoais, carteira de trabalho e demais registros necessários para a contratação. O atendimento será feito por ordem de chegada, garantindo agilidade no processo seletivo.

“A expansão do grupo demanda uma maior contratação de profissionais para as concessionárias. Essa é uma excelente oportunidade para fazer parte do maior grupo de concessionárias do Ceará, podendo fechar o ano empregado em uma empresa consolidada”, afirma Tiago Bastos, gerente-geral da Honda Nossamoto.

Mais informações - Plantão de Novos Talentos do Grupo Carmais

Data: 7 de dezembro (sábado)

Horário: 8 às 16 horas

Endereço: Avenida Barão de Studart, 1846 - Aldeota, Fortaleza-CE

Site: https://carmais.com.br/

Instagram: @grupo_carmais

Link do WhatsApp: https://bit.ly/wpp-plantaonovostalentos-carmais