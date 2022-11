Governo do Ceará antecipa pagamento da segunda parcela do 13º salário de servidores; veja data

A segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais do Ceará será antecipada. A governadora Izolda Cela (sem partido) anunciou, nesta terça-feira (29), que o benefício será pago no 16 de dezembro. A lei determina que o pagamento deve acontecer até 20 de dezembro.

"Serão beneficiados, no total, mais de 180 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas", detalhou.

A gestora ainda revelou que a remuneração do próximo mês também será antecipada e estará disponível na conta dos servidores até o fim de dezembro. Ela explicou que as medidas "são possíveis graças à saúde fiscal do Estado, que mantém o pagamento do funcionalismo público e todas as suas obrigações rigorosamente em dia".

Com esses adiantamentos e a folha salarial de novembro, a governadora projeta que serão injetados cerca de R$ 2,5 bilhões na economia cearenses no período.

A primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais foi paga no dia 17 de novembro. Na ocasião, cerca de R$ 500 milhões foram introduzidos nas finanças do Estado.

Fortaleza também antecipou 13º salário

No domingo (27), o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), também anunciou a antecipação da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais da Capital. Conforme o gestor, os funcionários devem receber o pagamento no dia 15 de dezembro.

Nas redes sociais, ele declarou que a medida beneficiará 54.299 trabalhadores, aposentados e pensionistas, representado um investimento de R$ 297 milhões.

