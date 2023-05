Governo anuncia leilão das linhas de transmissão do Nordeste com investimento de R$ 56 bilhões

O Governo Federal anunciou nesta sexta-feira (5) que os leilões das linhas de transmissão no Nordeste devem render um investimento de R$ 56 bilhões. A declaração foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante a reunião do Consórcio do Nordeste, em Fortaleza.

“Os leiloes, tão fundamentais e imprescindíveis para que isso aconteça, vão acontecer e trarão mais de R$ 56 bilhões de investimentos para a transmissão de energia no Nordeste. Neste primeiro semestre, serão leiloados R$ 16 bilhões, e mais R$ 20 bilhões até o final de 2023, e outros R$ 20 bilhões já estão programados para o ano que vem”, informou o gestor do Ministério de Minas e Energia.

Marcado para 30 de junho, o primeiro leilão de transmissão oferecerá nove lotes nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, envolvendo um total de 6.184 km de novas linhas de transmissão. O segundo certame está previsto para outubro e vai oferecer três lotes.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anfitrião do evento, discursou sobre a importância desse pacote e considerou "fundamental dialogar com o ministro para avançar nos temas dos leilões".

"Vamos discutir as questões estruturais do sistema energético brasileiro. Aqui, nós estamos percebendo a retomada do diálogo e da colaboração federativa. Teremos esforços combinados dos governos estaduais com o setor produtivo e o Governo Federal", comentou.

Investimentos

Os investimentos na expansão das linhas de transmissão serão feitos a partir de novos contratos de concessão, com leilões realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A ampliação das linhas de transmissão faz parte do Plano Nacional de Investimento em Transmissão de Energia e é uma pauta prioritária para os governadores do Nordeste. Os empreendimentos serão usados para escoar a geração de energia renovável, especialmente as de energia eólica e solar, dos estados da região.