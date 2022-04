Gestão atual do Crefito6 se encerra com legados para as classes

Crescimento da área de atuação, maior presença de profissionais no Estado, realização de investimentos em infraestrutura. Para Ricardo Lotif, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito6), são esses os principais legados da atual gestão, que chegará ao fim no próximo dia 14 deste mês. Apesar das dificuldades impostas pelo período de pandemia e demandas preexistentes dos profissionais, o gestor explica que avalia de forma positiva o trabalho realizado até o momento.

Segundo Ricardo, uma das principais ações foi expandir os serviços de fiscalização do Conselho, com a aquisição de veículos para o transporte dos profissionais. Além disso, duas novas subsedes foram instaladas no interior do Ceará. Uma na região norte, em Sobral, e outra na região Sul, no Triângulo Crajubar.

Outro destaque da atuação do Crefito nos últimos anos foi o auxílio para a implantação do curso de Terapia Ocupacional na Universidade Estadual do Ceará (Uece), que ocorreu em 2019. “Foi uma luta de treze anos. A gente fez todo o projeto. (...) Estamos esperando agora concursos para ampliar o quadro de professores também”.

Em 2014, o Crefito6 deixou de incluir o Piauí dentro do seu escopo de atuação. Ricardo comenta que, após essa mudança e a dedicação de foco somente ao Ceará, foi possível realizar investimentos de infraestrutura para abranger melhor o estado.

Acerca do legado da gestão, o presidente comenta que o patrimônio atual é quatro vezes superior ao do período de início dos trabalhos, com saldo positivo em conta para obras e custeio de imóveis. “Isso é muito importante, porque todo esse aparato vai ficar para sempre no Conselho, sem débito, sem dívida.”

Atuação na pandemia

Desde o início do período de pandemia da Covid-19, o Crefito6 realizou ações voltadas para auxiliar tanto no tratamento dos pacientes acometidos pela doença, quanto para proteger os profissionais envolvidos nos atendimentos. Dessa forma, foram realizados cursos específicos para a doença, lives semanais, elaboração de manual para tratamento de pós-covid, fiscalizações das unidades de saúde, entre outras atividades.

Em relação aos profissionais, o Conselho também trabalhou pela inserção dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais como prioridade na vacinação. “São profissionais da linha de frente, estavam atendendo, participando das intubações, atendendo os pacientes da Covid. Isso foi muito importante pra nós”.

Além disso, também foram publicadas sete notas técnicas referentes à forma correta de se conduzir os tratamentos, de acordo com as publicações dos governos federal, estadual e municipal, como também o pleito pela inserção dos fisioterapeutas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) cearense.

Outras ações da gestão do Crefito6

Regional que mais pediu ao Coffito (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) o congelamento da anuidade;

Conseguiu separar o estado do Piauí, deixando-o estruturado para seguir por conta própria.

Subsede montada em local mais acessível e de melhor infraestrutura;

Inclusão da Terapia Ocupacional no concurso do Hospital IJF;

Ampliação das vagas de Terapia Ocupacional no concurso da Saúde Mental de Fortaleza (CAPS/RAPS);

Por meio da fiscalização nos municípios, visitas aos secretários de saúde e assistência social para falar da Terapia Ocupacional e da Fisioterapia, mostrando as áreas de atuação, tratando da pauta do piso salarial e dos parâmetros assistenciais.

Serviço

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito6)

Sede Fortaleza: Av. Rogaciano Leite, 432

Telefone: (85) 3241.1456 l

Sede Sobral: Rua Paulo Aragão, 789 - Centro

Sede Cariri - Rua Catulo da Paixão Cearense, 175 - sala 308 - Triângulo do Crajubar

Site: www.crefito6.org.br / Email: crefito6@crefito6.org.br

