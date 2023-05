Gasolina vendida no Ceará é a mais cara do Nordeste, revela pesquisa da ANP

O preço médio da gasolina vendida no Ceará na última semana, de R$ 5,87, é o maior do Nordeste e o quinto maior do País, de acordo com o levantamento mais recente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa foi realizada entre 14 e 20 de maio.

O valor só não fica acima dos preços médios calculados em Roraima (R$ 5,95); Rondônia (R$ 5,98); Acre (R$ 6,39) e Amazonas (R$ 6,56).

No Ceará, o menor valor encontrado para a gasolina na última semana foi de R$ 5,39 e o maior valor foi de R$ 6,21. Para o cálculo do preço médio, foram pesquisados 151 postos no Estado.

O preço médio apurado na última semana para a gasolina no Estado representa um acréscimo de R$ 0,05 na comparação com o preço médio da semana anterior (7 a 13 de maio), de R$ 5,82.

Petrobras muda política e anuncia redução de preço

O aumento na média do Estado é percebido poucos dias após a Petrobras anunciar uma mudança na Política de Paridade de Importação (PPI) com a promessa de reduzir o repasse da volatilidade do câmbio e do preço do barril de petróleo no mercado internacional para os preços internos.

Além disso, na mesma ocasião, a Petrobras anunciou uma redução de 12,6% nos preços da gasolina A (vendida das refinarias), representando uma redução de R$ 0,40 nos preços do combustível sem a adição de etanol anidro.

Especialistas estimavam que uma queda nos preços ocorreria em quatro a cinco dias, mas o que se viu, antes que a gasolina baixasse de preço, foi uma elevação alguns dias antes do fim da semana, conforme registra a pesquisa da ANP. Antes mesmo da publicação sair, consumidores já vinham relatando à reportagem a elevação de preços.

Na sexta, o combustível chegou a ser encontrado por R$ 5,45 em alguns postos de Fortaleza, indicando o repasse da redução anunciada pela Petrobras.

Veja o ranking dos estados

Amazonas: R$ 6,56 Acre: R$ 6,39 Rondônia: R$ 5,98 Roraima: R$ 5,95 Ceará: R$ 5,87 Tocantins: R$ 5,77 Piauí: R$ 5,73 Alagoas: R$ 5,69 Santa Catarina: R$ 5,66 Rio Grande do Norte: R$ 5,65 Rio de Janeiro: R$ 5,59 Distrito Federal: R$ 5,57 Paraná: R$ 5,54 Goiás: R$ 5,53 Mato Grosso: R$ 5,50 Espírito Santo: R$ 5,48 Pará: R$ 5,45 Bahia: R$ 5,39 São Paulo: R$ 5,33 Maranhão: R$ 5,30 Minas Gerais: R$ 5,27 Rio Grande do Sul: R$ 5,24 Paraíba: R$ 5,22 Pernambuco: R$ 5,19 Mato Grosso do Sul: R$ 5,17 Amapá: R$ 5,14 Sergipe: R$ 5,10

