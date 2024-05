Crescem consórcios para compra de carros, motos e imóveis no Ceará

No ano passado, foram vendidas mais de 100 mil cotas de consórcios para aquisição de carros, motos e imóveis no Ceará, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios.(ABAC).

O maior destaque ficou para o segmento imobiliário, que registrou um crescimento de 32% sobre o resultado de 2022. Foram vendidas 12,3 mil cotas neste nicho.

Já na área automotiva, o Estado somou 55 mil cotas para carros, avanço de 13%, e 65 mil para motos, uma expansão de 9%.

Perfil

De acordo com levantamento do Klubi, fintech que atua com consórcios, o cearense que opta por um consórcio automotivo tem uma renda média de R$ 8.342 reais mensais, sendo que a faixa etária predominante é de 30-39 anos (41%), seguida por 40-49 anos (26%) e pelos de 20-29 anos (22%). Ao todo, o valor médio contratado é de aproximadamente R$ 76 mil, em contratos de cerca de 84 meses.