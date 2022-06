Forever 21 deve fechar todas as lojas no Brasil até o próximo domingo (19)

A Forever 21, varejista de fast-fashion norte-americana com diversas lojas no Brasil, deve fechar todas as sedes no país até domingo (19), segundo informou O Estado de S. Paulo. Atualmente, a empresa se encontra em recuperação judicial nos Estados Unidos.

Ainda segundo informações do Estadão, a companhia faz uma megaliquidação nas 15 unidades que ainda restam em solo brasileiro. A intenção, nesse caso, seria queimar o estoque de todas as lojas até o dia do fechamento.

O comunicado do fechamento, inclusive, teria se espalhado após aviso de um funcionário da loja no Bourbon Shopping, em São Paulo. Com a liquidação, uma consumidora chegou a contar ao Estadão que comprou mais de dez peças por menos de R$ 300.

Problemas financeiros

Em janeiro de 2021, o total de 11 lojas da Forever 21 já haviam fechado no Brasil, logo após a varejista passar por mais problemas financeiros além dos que já enfrentava nos EUA.

Nos Estados Unidos, a Forever chegou a ser acusada de trabalho escravo, após oficinas de fornecedores da empresa serem encontradas pelo Ministério do Trabalho dos EUA.

