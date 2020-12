Feirão Limpa Nome da Serasa é prorrogado até 21 de dezembro

A Serasa segue com o Feirão Limpa Nome para renegociação de dívidas até o dia 21 de dezembro, agora, pelos canais digitais e em agências dos Correios. Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida.

Os consumidores interessados podem realizar o serviço pelo site, por meio do aplicativo, por ligação gratuita ou em uma agência dos Correios.

Segundo a Serasa, até o momento, mais de 4 milhões de dívidas foram negociadas. Ainda restam mais de 60 milhões de débitos para serem quitados com as mais de 50 empresas parceiras, de acordo com a empresa.

Entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro, a Serasa promoveu o Feirão na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, realizando a negociação dos débitos presencialmente.

Confira a lista das empresas parceiras do Feirão Limpa Nome:

Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredili e Cemig.

Serviço

Feirão Serasa Limpa Nome

Quando: até 21 de dezembro

- Site www.feiraolimpanome.com.br

- App google play | app store

- Whatsapp 11 99575-2096

- Nas mais de 7 mil agências dos Correios