Entenda como é produzido o suco de uva 100%

Do campo para a mesa, o suco de uva 100% segue um cuidadoso processo de fabricação que confere qualidade e sabor a uma bebida que conquistou milhões de brasileiros. Na cooperativa Nova Aliança, essa tradição tem quase 90 anos e envolve cerca de 700 famílias, do plantio à colheita.

A agricultura familiar é responsável pela produção do suco de uva Aliança. É daí que começa o cuidado com a qualidade do suco, já que o plantio e colheita da uva parte de famílias que tiram o sustento da terra, preocupam-se com a sustentabilidade do meio ambiente e em manter viva uma tradição herdada pelos imigrantes italianos.

A Nova Aliança é formada pela união com mais quatro cooperativas, todas localizadas no Rio Grande do Sul, estado que responde por mais de 90% da produção total de vinhos e suco de uva. São as famílias da Cooperativa Nova Aliança e Cooperativa São Victor, de Caxias do Sul, da Cooperativa São Pedro e da Cooperativa Santo Antônio, de Flores da Cunha, e da Cooperativa Linha Jacinto, de Farroupilha, as responsáveis por trazer as melhores uvas para a produção do suco.

Em 2021, a safra da cooperativa Nova Aliança foi de 45,3 milhões de quilos de uvas americanas, ideais para sucos e vinhos de mesa, e 3,8 milhões de viníferas, variedades para elaboração de vinhos finos. Dessas, aproximadamente 48,03 milhões são de uvas convencionais e 1,29 milhão de orgânicas certificadas. Por ano, são produzidos aproximadamente 28 milhões de litros de suco Aliança.

Da colheita ao envase

Como explica Eliane Lopes, coordenadora de engenharia de produto da Cooperativa Nova Aliança, as uvas colhidas pelos 700 associados são entregues na cooperativa, seguindo para o processo de desengace, onde são separados os grãos do talo. "Após esse processo, é feita a medição da qualidade das uvas e elas são estocadas para armazenamento ou fermentação. Depois da fermentação, segue para o envase", resume a profissional.

O suco Aliança é 100% da fruta, sem conservantes e adição extra de açúcar. Só para se ter ideia da concentração de uva, para cada um litro da bebida, são utilizados em média 1,3kg de uva. O suco é produzido a partir da mistura de uvas tintórias e não tintórias, ou seja, uvas com mais e menos cor na casca, como a Bordô e a Isabel, respectivamente.

"A uva Bordô tem mais intensidade de cor, mas pouco rendimento em litros", explica a enóloga Nathália Paz. "Já a Isabel tem o cacho maior e consegue produzir mais suco, acidez interessante, mas é uma uva com pouca intensidade de cor. Por isso, a junção das duas uvas nos possibilita entregar um suco com boa estrutura de cor, acidez e volume", argumenta.

As uvas do suco de uva Aliança são produzidas em regiões com distintas características, que oferecem o melhor para o cultivo de videiras – Serra Gaúcha, Encruzilhada do Sul, Sudeste e Campanha Gaúcha. A cooperativa Nova Aliança possui uma das maiores e mais modernas plantas industriais de suco de uva da América Latina. Além do suco de uva Aliança, também são produzidos vinhos e espumantes, premiados em diversas categorias.

Certificação internacional

Em 2021, o suco de uva Aliança foi certificado pela segunda vez com prêmio Superior Taste Award, concedido pelo International Taste Institute, líder mundial na avaliação e certificação de alimentos e bebidas, com sede em Bruxelas, na Bélgica. O primeiro prêmio foi em 2019.

Na degustação, o Suco Aliança recebeu duas estrelas, o que significa aprovação por mais de 80% dos avaliadores. Mais de 200 sommeliers e chefs, com estrelas Michelin, vindos de mais de 20 países, avaliaram a bebida. A banca de jurados segue metodologia rigorosa de degustação às cegas, com as amostras anônimas dos itens.

