Empresa pioneira no mercado de cosméticos no Ceará completa 20 anos e mira expansão

Os consumidores cearenses estão cada vez mais vaidosos e gastando mais com produtos e serviços de beleza, conforme aponta estudo realizado em 2022 pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação. Além disso, a categoria de beleza e higiene pessoal deve movimentar no país até o final deste ano cerca de R$ 170,6 bilhões, o que representa um acréscimo de 10,3% em relação a 2021, quando esse número foi de R$ 154,7 bilhões. É nesse cenário otimista que empresas do ramo já miram expansões, e uma delas é a Fattore Cosméticos.

Com 20 anos de mercado e presença em 18 estados do Brasil, a Fattore Cosméticos é pioneira no setor de beleza e higiene pessoal, produzindo sua linha própria de cuidados para o cabelo e a pele. Para atender às grandes demandas que estão surgindo devido ao crescimento da procura de produtos de higiene e beleza nos últimos anos, a Fattore conta com uma nova fábrica que está sendo finalizada em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza.

“Nossa fábrica atual fica localizada no Eusébio e mede aproximadamente 2.500,00 m², e estamos em expansão, construindo uma nova fábrica, também no Eusébio, onde contaremos com 6.200,00 m² de área construída”, explica Phalema Aud, coordenadora de trade marketing da Fattore.

Legenda: A empresa conta com experiência de 20 anos de mercado Foto: divulgação

Além da expansão, a Fattore Cosméticos pretende aumentar seu catálogo de produtos, visando atingir novos públicos. “Nossa expectativa é poder atender de forma mais qualificada novas demandas para nossos produtos. Trabalhamos com as categorias capilar e skincare, mas no próximo ano vamos entrar em novas. Estamos preparando produtos com a qualidade garantida da Fattore para os consumidores’’, complementa Phalema.

Os produtos da empresa são cruelty free e podem ser adquiridos no e-commerce próprio da Fattore, no site www.fattorecosmeticos.com.br, e em lojas físicas localizadas em supermercados, distribuidores e farmácias.

Serviço

Fattore Cosméticos

Contato: (85) 98761-2093 (telefone e WhatsApp) / (85) 3260-1593

Instagram: @fattorecosmeticosoficial

Site: www.fattorecosmeticos.com.br

