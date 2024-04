Empreendedora de dia e trabalhadora de fábrica à noite, jovem abre negócio de penteados com R$ 3,7 mil

A maioria dos jovens percebe que o mercado de trabalho formal não é o único caminho para obter sustento financeiro e realização profissional. Com ideias e vontades na cabeça, muitos encaram o empreendedorismo em busca de qualidade de vida, horários flexíveis e satisfação pelo ofício.

Com Maria Neslane Correia Batista, 23 anos, não é diferente. A jovem moradora de Canindé, localizada no Sertão Central, tenta de todas as formas realizar seus sonhos. Batalhadora, enquanto essa realidade não chega, ela trabalha durante as madrugadas em uma fábrica de calçados e ainda faz faculdade de Recursos Humanos.

Além disso, nos fins de semana e horários vagos, dedica-se à nova profissão de penteadista, a qual empreende com ajuda de um microcrédito orientado.

Entre sorrisos, lágrimas, secador, escovas e grampos de cabelo, a jovem ainda supera uma gravidez interrompida, no fim do ano passado, e busca — no talento de deixar outras pessoas mais belas — a força necessária para seguir acreditando que o melhor da vida ainda está por vir.

Como tudo começou

Neslane sempre gostou de fazer penteados, ou como ela mesmo diz: de "mexer com cabelo". No fim da adolescência, lembra, eram os vídeos de penteados que lhe chamavam a atenção na internet. Assim, com aqueles poucos tutoriais, já tentava executar os penteados no próprio cabelo e de amigas e parentes.

Legenda: Trabalhar apenas com o fazer de penteados e maquiagens é a meta da jovem de Canindé Foto: Fabiane de Paula

"Tentava fazer em mim, mas, por ter o cabelo crespo, era uma dificuldade bem maior, mas eu sempre me esforçava para conseguir. Aí, essas pessoas que eu testava os penteados, quando tinham uma festa, me pediam para fazer uma escova, tentar prender, fazer uma trança e eu fazia". Neslane Batista Penteadista

Encorajada pelo o que via no YouTube, até aplicação de produtos, como alisantes, a jovem se aventurou a fazer experimentos nos cabelos das conhecidas que pediam.

"Eu explicava que não tinha curso, mas as pessoas insistiam e ainda me incentivavam a me especializar, dizendo que eu tinha jeito para essa profissão", relembra.

Quando a nova profissão começou a tomar forma

Já fazia algum tempo que Neslane tinha amadurecido a ideia de apostar na carreira de penteados, só que não apareciam oportunidades de cursos para fazer. Os poucos que ela tinha conhecimento que existiam na sua região não cabiam no seu bolso. Jovem aprendiz desde muito cedo, ela sempre soube o valor de ter sua independência financeira.

Legenda: Jovem Neslane Batista sonha em viver da sua arte com cabelos Foto: Fabiane de Paula

No fim de 2022, acompanhando uma sobrinha em uma penteadista no centro de Canindé, ela viu a oportunidade de tornar o seu sonho uma realidade. "A pessoa que fazia penteado estava disponibilizando um curso. Ela é bem conceituada na cidade e vi que era uma chance de aprender e poder trabalhar".

A intenção de Neslane sempre foi a de ter o seu espaço, mas como isso não era uma realidade, ela comprou o que podia de acessórios e produtos e começou a fazer pequenos atendimentos nas casas das clientes. Ao todo, entre o curso e materiais para poder dar o start na sua carreira de penteadista, ela investiu cerca de R$ 2 mil de suas economias.

"Por mais que Canindé seja uma cidade pequena, eu via que acontece bastante evento. A moça que deu o curso, mesmo, disse que não dava conta de atender todas as clientes que a procuravam. A gente sabe que são poucas as penteadistas na cidade e na região e tudo isso foi mais um motivo para eu investir", reforça.

A penteadista ainda lembra que só foi possível dar esse passo em busca do seu sonho porque usou parte de valores recebidos de férias e 13º salário do seu emprego formal, no quarto turno (no horário da madrugada), em uma fábrica de insumos para o setor calçadista, na área de qualidade e conferência.

Fazendo as pazes com os crespos

A história de Neslane com o cabelo iniciou ainda criança, quando ela sofria por ter cabelo crespo e lembra que a mãe usava "até a última gota do creme do pote para tentar deixar tudo bem alinhadinho". Na época, o cabelo vivia preso e, aos 13 anos, ela fez o primeiro alisamento, em casa, com uma colega de escola.

Legenda: Mesmo com diversidades da vida, a jovem Neslane acha motivos para sorrir Foto: Fabiane de Paula

"Só quem ganhava bons comentários era quem tinha cabelo lisinho. Aquilo me magoava, mas sei que era falta de conhecimento sobre os cachos. Por isso, naquele tempo, só me sentia bem com o cabelo liso. Só que aos 16 anos eu não me reconhecia mais no espelho". Neslane Batista Penteadista

Ela ainda tentou por duas vezes passar pela transição capilar e lembra que isso mexeu muito com o seu psicológico e sua autoestima. "Não tinha mais nenhuma imagem na minha cabeça de como eu era com o meu cabelo natural, não tinha foto. O processo da transição durou dois anos. Foi muito difícil, mas precisava fazer para me reconhecer".

Agora, depois da sua experiência pessoal, Neslane também orienta as clientes e explica que o cabelo cacheado ou crespo também possibilita muitos tipos de penteados em que a pessoa fica bela e não perde a sua identidade.

Quando o microcrédito entra para ampliar o sonho

Para poder ampliar o seu negócio e atender ainda melhor sua cartela de clientes, a penteadista, em 2023, se inscreveu e foi contemplada com o primeiro crédito de R$ 1,7 mil, do Ceará Credi (saiba mais sobre o programa abaixo).

Com o valor, ela comprou mais produtos usados na função, uma penteadeira com espelho para instalar em um quarto da sua casa, que está sendo montado para ser o seu espaço de atendimento, e ainda uma cadeira de segunda mão. Porém, por ser de estatura baixa, a cadeira acabou não dando o conforto necessário para a profissional, que teve que passá-la adiante.

Legenda: O que começou com o assistir vídeos de internet virou futuro com autonomia financeira Foto: Fabiane de Paula

"Ela não baixava o necessário para a minha altura (risos) e só notei isso quando comecei a usar. Por isso, o meu próximo crédito será para a compra de uma cadeira de acordo com minhas necessidades, que custa em torno de R$ 500", comenta.

Em casa, Neslane atende apenas familiares e conhecidos. Assim, atualmente, suas clientes são mais atendidas em domicílio. A jovem cobra entre R$ 50 e R$ 70 reais por penteado, contando o deslocamento até o local e por conta do tempo do trabalho, afirma que em um final de semana consegue fazer, no máximo, até quatro atendimentos.

"Tem domingo que acabo o turno na fábrica (5h20) e já vou me preparar para atender a primeira cliente. Sem dormir, sem nada. É cansativo, mas vale a pena porque é algo que gosto de fazer". Neslane Batista Penteadista

A meta de viver construindo belezas

Enquanto paga o seu crédito com o valor arrecadado com seus penteados nos fins de semana, Neslane sonha em daqui dois anos, estar trabalhando apenas como penteadista, agregando outros cursos especializados em cabelos e ainda o serviço de maquiagem.

Legenda: Neslane sonha em se especializar também em cabelos cacheados e crespos, fazendo a valorização das características pessoais das clientes Foto: Fabiane de Paula

"Se Deus permitir vou continuar fazendo o Ceará Credi para ter climatização, ter um espaço meu fixo e central na cidade para atender minhas clientes e me tornar uma penteadista reconhecida na região".

Além disso, a jovem também tem o sonho de trabalhar com cabelos crespos e cacheados.

"Aqui em Canindé tem pouquíssimo desse serviço especializado e queria ser essa pessoa que mostra para as clientes que nossos cabelos crespos só precisam dos cuidados certos para serem valorizados". Neslane Batista Penteadista

O agente de crédito como elo entre programa e cliente

Nesse processo de microcrédito orientado, o papel do agente de crédito é fundamental. É ele quem faz o filtro e ajuda o empreendedor em todos os processos. Para se ter uma ideia, só estamos contando a história da Neslane nesta reportagem porque o agente de crédito dela apostou na sua história e tem essa jovem como modelo de empreendedora comprometida em crescer junto com o seu negócio.

Déborah Gadelha, coordenadora de Operações do Ceará Credi, explica que atualmente o programa possui 125 agentes de crédito, cobrindo os 183 municípios do Estado. Após o pretendente ao crédito fazer o seu cadastro na plataforma do programa, a distribuição envia aos agentes que estão agrupados por região e então se inicia o processo que possui algumas etapas. A primeira delas é um contato por telefone, que é uma espécie de entrevista.

"É nesse primeiro contato que o agente identifica a necessidade real do cliente e oferece o produto mais adequado, já que temos diversas linhas de crédito." Déborah Gadelha coordenadora de Operações do Ceará Credi

No caso de implantação de uma atividade comercial, dois cursos são obrigatórios e o cliente já é orientado sobre eles e como acessar. São eles: “Desvendando o crédito” e “Ceará Credi – Ajudando você a pensar no seu negócio”, ministrados em parceria com a Aliança Empreendedora.

Além disso, há orientação se o crédito será individual ou em grupo, quando algumas pessoas se unem para abrir um mesmo negócio, por exemplo. E também é nessa entrevista que a lista de documentos é passada para quem busca o crédito.

"Aqui também é avaliado o perfil da pessoa, porque muitos se cadastram na plataforma, mas não tem o perfil de empreender, se torna o elo entre o programa e o empreendedor."

Depois dos documentos prontos

O cliente possui um prazo de até 45 dias para reunir a documentação, sempre tendo o acompanhamento do agente, até que se agenda uma visita de campo, quando os dois se encontram, seja na casa do cliente, seja no empreendimento, e elaboram um plano de aplicação. E tudo isso se transforma em uma proposta que é analisada pelo Ceará Credi, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), que é quem opera o programa.

"Depois que a proposta de crédito é autorizada, é o agente que entra em contato com o cliente e informa qual o valor aprovado, as condições de parcelamento aprovadas e se todos os itens foram aprovados neste primeiro momento".

Após o recebimento do valor é feito também o acompanhamento da aplicação do recurso. "A assinatura do contrato e o acompanhamento dos pagamentos, tudo é feito em conjunto, agente e cliente. É isso que chamamos de crédito orientado, porque todos os passos são acompanhados de perto", reforça Déborah.

Agentes de crédito mulheres atuam em linha específica

No Ceará Credi Mulher, linha específica feita em conjunto com a vice-governadora e secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero, visando a autonomia financeira de mulheres, são apenas mulheres que fazem o atendimento.

Assim, elas receberam uma capacitação para fazer esses atendimentos mais específicos, onde em alguns casos, essas clientes também podem ser vítimas de violência e buscam no crédito uma saída dessa realidade.

Além disso, um grupo de Agentes Lilás está sendo selecionado para aumentar ainda mais esse processo de atendimento para esse público específico.

Desafios do programa

Déborah revela que como desafios de quem trabalha no programa está a demanda reprimida, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza e no Cariri. Mutirões de atendimento estão sendo feitos e a contratação desse novo grupo de agentes deve ajudar a diminuir consideravelmente a demanda reprimida.

Também é desafio ter uma sala de apoio em todos os municípios do Ceará, o que ainda não ocorre. "Para isso, aqui na Adece, estamos nos estruturando para visitar esses municípios e mostrar aos governantes locais a importância desse microcrédito para a população e os motivos de ser importante termos uma sala de atendimento para esse público.

Sobre o Ceará Credi

O Ceará Credi é uma política de microcrédito produtivo orientado que possui alguns diferenciais, como atingir a um público que os bancos não aceitam como cliente de crédito, como pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas com deficiência (PCD), mulheres vítimas de violência e egressos do sistema prisional.

Ligado a Secretaria do Trabalho do Ceará e operacionalizado pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), no seu quarto ano de funcionamento, o programa já liberou cerca de R$ 170 milhões em crédito, como o da penteadista Neslane Batista, para mais de 68 mil micro e pequenos empreendedores cearenses.

COMO SE PREPARAR PARA A ENTREVISTA COM O AGENTE DE CRÉDITO?

Saiba tudo sobre o seu negócio!

Atividades, produtos e/ou serviços que desenvolve;

Quanto pretende tirar emprestado;

Em que vai aplicar o dinheiro do crédito;

Se o crédito for individual, com avalista, qual nome do seu avalista;

Se não tem avalista, você precisa participar de um grupo solidário e apresentar informações sobre o seu grupo;

Se vai empreender de forma coletiva, quem são os outros participantes do seu grupo;

Valor das vendas por mês;

Gastos por mês; e

Quanto acha que pode pagar de prestação por seu empréstimo.

O QUE FAZER ENQUANTO ESPERO MEU CADASTRO SER APROVADO?

Inscreva-se e participe dos cursos gratuitos disponíveis na plataforma Ceará Credi. Eles são voltados para ajudar você a usar seu empréstimo e tocar seu negócio da melhor forma. As inscrições podem ser feitas depois da etapa de cadastro no programa.