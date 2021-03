Dívidas: 991 mil inadimplentes em Fortaleza podem renegociar com até 99% de desconto

O número de endividados em Fortaleza com atraso de pelo menos 90 dias do pagamento é o segundo maior entre capitais do Nordeste e o quinto do País. De acordo com dados da Serasa, em janeiro de 2021, 990.956 estavam nessa situação na Capital cearense. Para tentar atenuar essa estatística e a de outras cidades brasileiras, o Serasa promove até o próximo dia 22 deste mês um feirão de renegociação com descontos que podem chegar a 99%.

O feirão ficará ativo 24h e faz parte da plataforma Serasa Limpa Nome. As renegociações valem para pagamento à vista ou parcelamento e pode ser feita pelo site, app Serasa no Google Play e App Store, pelo WhatsApp 11 99575-2096 ou pelo 0800-591-1222.

Veja o passo a passo

Ao entrar no site ou pelo app, é preciso digitar o CPF e se cadastrar. Outra opção é regularizar os débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025. Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Para conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Depois que escolher uma das opções, é só selecionar se o pagamento será à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento. A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correspondente. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica.

Desde o início deste ano, mais de quatro milhões de acordos foram feitos a partir da ferramenta da Serasa.

Nordeste

Na região Nordeste, apenas Salvador passa a Capital cearense, com 1,056 milhão de pessoas inadimplentes. No País, esse ranking é liderado pela cidade de São Paulo, com 4,2 milhões de inadimplentes.

Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro (2,3 milhões); Salvador e Manaus. Na capital amazonense, a Serasa registrou um milhão de inadimplentes em janeiro deste ano.

Ainda de acordo com a Serasa, no Brasil existem cerca de 213 milhões de dívidas ativas e 62 milhões de inadimplentes com débitos de cerca de R$ 3.900.

