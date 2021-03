Feirão negocia dívidas com lojas varejistas com descontos de até 99%

A Serasa realiza até o próximo domingo (14) a Semana do Varejo e Financeiras, que realiza negociação com descontos de até 99% no valor da dívida e até 100% nos juros. Participam da ação, que inicia nesta segunda-feira (8), 29 empresas.

As negociações podem ser feitas online, pelo site, aplicativo, Whatsapp (11 99575-2096) ou ligação (0800 591 1222). O acordo também pode ser realizado presencialmente em agências dos Correios.

“Segundo o IBGE, o varejo fechou o ano de 2020 com um crescimento de 1,2%, na comparação com o ano anterior. Foi a quarta alta anual consecutiva, apesar de milhões de pessoas ainda estarem inadimplentes. Para ajudar os consumidores a quitarem seus débitos, nós trazemos mais uma semana de ofertas exclusivas com nossas empresas parceiras”, explica o gerente de marketing da Serasa, Matheus Moura.

Confira as empresas participantes e as condições de negociação

Até 10%:

Atlântico + 100% nos juros

Crediativos + 100% nos juros

Maiscredit + 100% nos juros

MGW + 100% nos juros

Até 20%:

Elmo + 100% nos juros

Até 50%:

Lojas Colombo

Até 70%:

Afinz

Até 85%:

Anhanguera

Iuni

Pitágoras

Tenda

Unic

Fama

Uniderp

Unime

Unirondon

Unopar

Até 90%:

Casas Bahia

Ponto Frio

Até 95%:

Itapeva

Ipanema

Porto Seguro

Até 97%:

Credsystem

Di Santinni

Até 98%:

Ativos

Hoepers

Até 99%:

Recovery

100% nos juros:

Zema

Condições especiais:

Renner

