Com turismo e kitesurf, economia de Camocim salta mais de 40%

Na esteira da retomada do turismo, as economias de cidades litorâneas do Ceará estão registrando avanços. Destaque para Camocim, que vem crescendo a um ritmo acelerado. Em um intervalo de quatro anos, o PIB (Produto Interno Bruto) da cidade se expandiu 42%, segundo dados do IBGE.

A estatística mais recente, divulgada neste ano e referente a 2021, aponta que a economia do município atingiu o recorde de R$ 839 milhões em valores correntes. Em 2018, essa cifra era de apenas R$ 589 milhões. O PIB per capita se aproxima dos R$ 14 mil, também em trajetória de alta.

Uma das frentes para o ganho na economia foi a chegada de turistas com foco na prática de kitesurf, assim como ocorre em outras faixas litorâneas do Estado.

Esse tipo de turismo costuma trazer visitantes cujos tíquetes médios de gastos são mais elevados, o que acaba gerando um efeito dominó positivo em atividades como hotelaria, comércio e serviços.

“Crescemos muito na última década e, através de ações de fortalecimento ao turismo, conseguimos construir oportunidades, aquecer a economia e, claro, gerar emprego e renda para o camocinense”, ressalta Betinha Magalhães, prefeita de Camocim.