Desenrola Brasil deve beneficiar 654 mil clientes do BNB a partir de setembro

A faixa 1 do Desenrola Brasil tem previsão de início em setembro deste ano e deve beneficiar 654 mil clientes do Banco do Nordeste (BNB). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (27), durante o Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento.

Além disso, o BNB já 'limpou' o nome de cerca de 12 mil clientes com dívidas de até R$ 100, como previsto no programa Desenrola Brasil.

As renegociações de dívida da Faixa 2 do programa do Governo Federal começaram no último dia 17. No Banco do Nordeste, os descontos para pessoas físicas e empresas que se encaixam nessa faixa chegam a até 96% da dívida no caso de liquidação imediata e o prazo é de até 120 meses.

De acordo com o superintendente de administração e recuperação de crédito do BNB, Zerbini Guerra de Medeiros, os descontos para a Faixa 1 ainda serão definidos pela diretoria do banco, mas a previsão é que fiquem próximos desse percentual.

Até o momento, Zerbini estima que cerca de 490 mil clientes serão atendidos pelo Desenrola Brasil na Faixa 1 por meio do microcrédito geral, incluindo os programas Crediamigo e Agroamigo. Outros 3 mil clientes com faixa de renda de até R$ 5 mil serão atendidos por outras linhas de crédito.

Liberação de crédito

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, afirma que o banco já liberou quase R$ 7 bilhões em crédito no primeiro semestre deste ano, sendo R$ 4,8 bilhões pelo Crediamigo e R$ 1,8 bilhão pelo Agroamigo.

“Nossa preocupação com os micros e pequenos empreendedores contempla também a renegociação de dívidas em momentos de crise. Nossa expectativa é que apenas no microcrédito urbano conseguiremos incluir 654 mil pessoas no programa Desenrola Brasil, oferecendo condições para que essas pessoas consigam livrar seus nomes de cadastros de inadimplência”, ressalta.

O banco anunciou uma redução de 0,67 p.p. nos juros do Crediamigo, saindo de 3,2% a.m. para 2,53% a.m, que passa a valer a partir do dia 1º de agosto.

“Entendemos que nesse momento de reestruturação econômica cada centavo é importante para quem busca apoio para explorar e expandir um pequeno empreendimento”, destaca Paulo.

O desenrola a gente jpa limpou 12 mil pessoas com dívidas até 100 reais

vamos pra outra etapa com débtiso maiores

estamos com os mesmos critérios do banco do brasil

É uma iniciativa do Governo Federal para renegociação de dívidas da população brasileira. O programa já está em funcionamento a partir desta segunda-feira (17). Neste primeiro momento, as negociações envolvem apenas os contemplados na faixa 2 e a limpeza do nome de pessoas com dívidas em instituições financeiras de até R$ 100. Entre agosto e setembro, acontecerão os leilões dos débitos dos devedores inclusos na faixa 1. Pessoas com renda até R$ 20 mil reais mensais e dívidas - bancárias ou não - abertas entre 1º/01/2019 e 31/12/2022. As dívidas funcionarão como um leilão: as empresas credoras oferecerão descontos para o consumidor, e serão priorizadas aquelas com as melhores condições. Tudo deve ser feito através da página do programa na plataforma gov.br, mediante cadastro e preenchimento de formulário de adesão. Sim. As pessoas que têm dívidas com bancos de até R$ 100 reais deixarão de constar na lista de devedores em serviços de proteção ao crédito. O débito, no entanto, continuará existindo. Com o nome limpo, os consumidores poderão pedir empréstimos, abrir crédito em instituições financeiras ou até mesmo no atacado e no varejo Nas normas estabelecidas pelo Governo Federal, nenhum consumidor ficará livre da dívida. O programa foi criado para facilitar a renegociação de débitos já existentes com instituições financeiras e limpar o nome de devedores, abrindo possibilidades de créditos. Todas as dívidas bancárias, independente da renda do consumidor. A depender da faixa em que cada devedor esteja incluído, débitos como água, luz, telefone e varejo também podem entrar na renegociação O programa terá três faixas de negociação de acordo com a renda e o débito do consumidor. Todos os débitos junto a bancos, das pessoas contempladas, podem ser renegociados. Faixa 1 é onde estão mais de 40 milhões de brasileiros. As pessoas com renda até dois salários mínimos mensais (R$ 2.640) ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem renegociar os débitos, de bancos ou não, cujo valor somado não ultrapasse R$ 5 mil reais. Todas as transações estarão isentas de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e dentro do FGO (Fundo de Garantia de Operações). As de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros As renegociações desta faixa envolvem exclusivamente pessoas com renda acima de dois salários mínimos (a partir de R$ 2.641) até R$ 20 mil mensais e que têm dívidas com instituições financeiras. Os devedores renegociarão diretamente com os próprios bancos, e terão um prazo mínimo de 12 meses para o pagamento do débito As de crédito rural; as com garantia da União ou de quaisquer outras entidades públicas, incluindo previsão de aporte e qualquer taxa de equalização de juros; e as que não tenham o risco de crédito totalmente assumido pelos bancos

