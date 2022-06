Descomplica Faculdade Digital lança teste vocacional para futuros universitários

O momento de escolher uma carreira acadêmica é cheio de incertezas e dúvidas para muitos estudantes. Seja seguir uma atividade no campo da tecnologia, da comunicação, docência ou outro, realizar essa decisão pode gerar certo desconforto e estresse. Dentro deste cenário, os testes vocacionais são ferramentas que ajudam a delimitar as opções dos jovens, ao sugerir opções que se adequam aos diferentes perfis de alunos.

Com foco em auxiliar pessoas que desejam entrar no Ensino Superior, a Descomplica Faculdade Digital lançou um Teste Vocacional onde, por meio de perguntas e respostas on-line, os futuros universitários recebem um feedback sobre os cursos que melhor se encaixam para cada um. As questões não envolvem habilidades ou aptidões, sendo voltadas para montar os perfis dos interessados.

“Após responder as perguntas propostas para o teste, o aluno é direcionado para conhecer alguns dos cursos que mais têm a ver com seu perfil. Em cada página, é possível conhecer a ementa dos cursos, navegar pelo conteúdo e iniciar o processo seletivo”, explica Paulo Carvalho, Gerente de Mídia da Descomplica.

Etapas

O Teste Vocacional da Descomplica Faculdade Digital é estruturado da seguinte forma:

A primeira etapa solicita as respostas para perguntas acerca de determinadas situações, de acordo com o grau de interesse do estudante. A partir das respostas, o perfil vai sendo construído.

Já a segunda etapa solicita que os candidatos escolham quais palavras os definem da melhor forma. Um conjunto de palavras serão apresentados e cabe aos futuros alunos escolher as que se encaixam na personalidade de cada um.

Na terceira etapa, as sugestões de cursos são apresentadas para os interessados, conforme o perfil primário e secundário elaborado.

Instituição com foco na empregabilidade

Nos cursos de graduação da Descomplica Faculdade Digital, a cada três meses os estudantes recebem uma certificação em relação aos módulos concluídos até o momento. Dessa forma, é possível atualizar o currículo frequentemente e antecipar a entrada no mercado de trabalho, sem a necessidade de aguardar até o fim da graduação. Ou seja, antes mesmo de terminar o curso, o aluno consegue o certificado de especialista intermediário, como forma de se aproximar do mercado de trabalho.

Há quatro caminhos para o ingresso na Descomplica Faculdade Digital: por meio do uso das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), através da produção de uma redação, transferência de outra Instituição de Ensino ou apresentar o diploma de conclusão de outro curso de graduação.

Faça o teste vocacional da Descomplica Faculdade Digital e descubra seu futuro profissional

Conheça todos os detalhes e opções de pagamento no portal da Descomplica: descomplica.com.br/faculdade/

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE