Depilação a laser ou com cera: veja qual é a opção mais vantajosa financeiramente

Quem prefere manter a pele sem pelos já deve ter se perguntado qual modalidade de depilação dentre as tantas disponíveis no mercado é a mais vantajosa financeiramente. Uma dúvida bem plausível aos adeptos é entre a depilação a laser, que se popularizou nos últimos anos, e a depilação com cera (quente ou fria), método um pouco mais tradicional.

Primeiramente, não é tão simples obter um simples estabelecer qual é a campeã olhando de forma isolada para o preço. Isso porque tudo vai depender de uma série de variáveis, além dos interesses e necessidades de cada consumidor.

O Sua Carteira, projeto do Diário do Nordeste que busca mostrar as vantagens financeiras de produtos e serviços, auxiliando o leitor na escolha, apurou alguns valores e informações para efetuar alguns cálculos.

Foram coletados os preços de sessões de depilação com cera no buço, axila, virilha e perianal e meia perna. As mesmas regiões foram consideradas na coleta de preços das sessões de depilação a laser. Ao todo, foram consultados quatro estabelecimentos e extraídas as médias de preços para o serviço a laser e para a cera.

Veja:

Depilação com cera (valor de uma sessão)

Estabelecimento A:

Buço: R$ 10

Axila: R$ 10

Meia perna: R$ 20

Contorno completo: R$ 30

TOTAL/MÊS: R$ 70

Estabelecimento B:

Buço: R$ 18

Axila: R$ 22

Meia perna: R$ 28

Contorno completo: R$ 38

TOTAL/MÊS: R$ 106

Média entre os dois, considerando 12 sessões (uma por mês): R$ 1.056

Depilação a laser (valor de 10 sessões)

Estabelecimento A

Buço: R$ 94,80

Axila: R$ 94,80

Meia perna: R$ 598,80

Contorno completo: R$ 418,80

TOTAL/10 SESSÕES: R$ 1.207,20

Estabelecimento B:

Buço: R$ 644,16

Axila: R$ 646,32

Meia perna: R$ 1.937,76

Contorno completo: R$ 1.970,76

TOTAL/10 SESSÕES: R$ 5.199

Média entre os dois: R$ 3.203

Considerando que - pelo menos no caso das mulheres - a depilação com cera, para manter a pele lisinha, deve ser realizada em um intervalo de, no máximo, um mês, imagina-se que seria necessário realizar 12 sessões por ano, o que custaria, em média, R$ 1.056.

Na depilação a laser, a média é de R$ 3.203 por 10 sessões, que é a quantidade que as clínicas normalmente oferecem como tratamento completo.

Dessa forma, a depilação com a cera sai R$ 1.995,80 mais barata em um ano do que a depilação a laser. Porém, como já foi dito acima, uma simplória comparação entre valores não deve ser o suficiente na hora de decidir qual das modalidades escolher.

Apesar de a reportagem ter observado essa diferença de preço, cabe dizer que o estabelecimento mais barato encontrado na consulta oferecia as 10 sessões dos serviços mencionados por R$ 1.207,20. Comparando com a média da depilação com cera, a diferença é de R$ 151,20. O estabelecimento mais barato para depilação a cera oferecia as mesmas regiões a R$ 70. Em um ano, a consumidora pagaria R$ 840.

Apesar de ser mais barato, a depilação a laser pode ser mais vantajosa, já que a promessa é que depois das sessões o pelo não cresça mais - ou pelo menos demore muito a nascer e, caso isso aconteça, nasça em pouquíssima quantidade e bem mais fino.

É por isso que existe uma espécie de retoque (uma sessão) quando se trata de depilação a laser, que pode ser feito em um intervalo de seis meses ou um ano, periodicamente, após o término das sessões. Dessa forma, o consumidor faria o investimento por cerca de 10 meses e, nos anos seguintes, pagaria apenas uma sessão para cada área.

Os detalhes de cada técnica

A fisioterapeuta dermato-funcional Mirlene Borges explica que ambas as técnicas realizam a remoção do pelo pela raiz e que, no caso do laser, a ideia é, de certa forma, “matar a raiz do pelo” para que ele não volte a crescer.

“Quando o laser aquece o bulbo capilar, é como se ele matasse a raiz do pelo, destruindo o bulbo capilar”, detalha Mirlene. Assim, na depilação a laser, os pelos que sofrem essa ação não voltam a crescer, de acordo com ela.

Essa “destruição” do pelo ocorre porque o laser aquece o bulbo a 60 °C, mas Mirlene explica que nem todos os pelos conseguem ser eliminados em poucas sessões. Isso porque há três fases do pelo: a anágena, a catágena e a telógena. “A remoção do pelo só vai acontecer se ele estiver na fase catágena”.

Ela também explica que algumas pessoas e determinadas áreas necessitam não apenas de 10, mas de 15 ou 20 sessões. Por isso vale a pena avaliar cada caso antes de decidir qual é mais vantajosa financeiramente.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE