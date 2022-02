Dataprev pode incluir 1,9 milhão de trabalhadores no pagamento do PIS/Pasep

Mais 1,9 milhão de trabalhadores podem ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep neste ano. De acordo com a Dataprev, será feito um novo reprocessamento de dados após inconsistências de informações na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Serão utilizadas informações enviadas pelas empresas para filtrar os trabalhadores que têm direito ao benefício, que começou a ser pago neste mês. Esta é a primeira vez que os registros do e-Social são utilizados para a concessão do abono salarial.

A Dataprev prevê que o reprocessamento de dados seja concluído até o dia 15 de março, quando o número de novos beneficiários será fechado. Os resultados da reanálise estarão disponíveis para a consulta a partir do dia 16 de março, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e/ou plataforma serviços do trabalho no Portal Gov.br.

Cerca de 1,9 milhão de brasileiros que podem receber o pagamento representam 3,5% dos cadastros do Rais e e-Social analisados pela Dataprev. Ao todo, a empresa analisou 55 milhões de cadastros. Desses, 22,7 milhões foram considerados elegíveis a receber o benefício e outros 30,4 milhões inelegíveis.

Quem tem direito?

Quem recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês com carteira assinada (CLT) e trabalhou por, pelo menos, 30 dias, no ano anterior ao pagamento.

É preciso também estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos, com informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Qual é o valor?

No máximo, trabalhador pode receber um salário mínimo, hoje em R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, é paga uma quantia proporcional ao período trabalhado.

Calendário do PIS 2022

Nascidos em janeiro: 08/02

Nascidos em fevereiro: 10/02

Nascidos em março: 15/02

Nascidos em abril: 17/02

Nascidos em maio: 22/02

Nascidos em junho: 24/02

Nascidos em julho: 15/03

Nascidos em agosto: 17/03

Nascidos em setembro: 22/03

Nascidos em outubro: 24/03

Nascidos em novembro: 29/03

Nascidos em dezembro: 31/03

Calendário do Pasep 2022

Final da inscrição 0-1: 15/02

Final 2-3: 17/02

Final 4: 22/02

Final 5: 24/02

Final 6: 15/03

Final 7: 17/03

Final 8: 22/03

Final 9: 24/03.