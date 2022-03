Cosméticos para pré-adolescentes auxiliam na mudança capilar

Saindo da infância, as mudanças hormonais, típicas de quem está entrando na adolescência, podem mexer com a estrutura capilar. Usar o produto certo nesta fase de transição é crucial para a saúde dos fios e autoestima dos pré-adolescentes.

Mirando nesse público, a Bio Extratus lança a linhas Fun e Fun Colors. “Bio Extratus Fun, além de trazer uma comunicação direta com o público, trabalhou nas fórmulas de modo a atender as necessidades dos cabelos, numa época em que ocorrem muitas mudanças na fibra capilar, ocasionadas pela mudança hormonal, característica dessa faixa etária”, afirma Celso Bastos, gerente de marketing da marca.

Para o gerente, a fabricante atende uma demanda de mercado que ainda oferece poucas opções para este público. “É uma faixa etária que, apesar de ainda estar sob o comando dos responsáveis, e não ter a decisão sobre a compra, já gosta de dar opinião e de ter produtos direcionados para sua idade. No mercado, poucas marcas trabalham com produtos voltados para este público. Você encontra produtos baby ou kids, mas para pré-adolescentes são poucos”, observa.

Para o desenvolvimento das novas linhas de produtos, foram realizadas pesquisas de apreciação cosmética com o público-alvo e parceiros fornecedores. “As pesquisas trouxeram dados interessantes sobre o estilo de vida, sobre o que é importante para eles e tudo sobre essa geração”, diz Celso Bastos. O resultado foi uma série de produtos com embalagens atrativas, coloridas e linhas de tratamento simplificadas. “Bio Extratus Fun promete diversão, agilidade e produtos eficientes, atendendo às duas grandes demandas dessa geração: rapidez e identidade própria”, destaca.

Produtos

Foram criadas três linhas de tratamento e uma linha de máscaras colorantes.

A linha Crespos&Cacheados atende todas as curvaturas de fios e traz uma fórmula bastante diferenciada: com creme de avelã e macadâmia. Rica em óleos, ela promove limpeza, hidratação e modelagem, em apenas três passos: shampoo, máscara e finalizador. Esta linha de produtos pode ser uma aliada para quem está em transição capilar.

A linha Lisos traz a inusitada promessa de hidratação ácida. Isso porque é formulada com vinagre de maçã, que, além de hidratar, entrega brilho, redução do volume e do frizz. Ela aumenta a durabilidade da escova e, mesmo se o secador não for usado, potencializa o efeito liso natural. Os itens também são apenas os três já citados.

Legenda: Bio Extratus Fun Tratamento Foto: Divulgação

A linha Hidratante é antidanos e antifrizz. Atende todos os tipos de cabelo que precisam de um de tratamento mais intenso. Sua composição traz queratina vegetal, que aumenta a resistência e reconstrói; óleo de palma, antioxidante, hidratante e nutritivo; além do consagrado óleo de coco, super-hidratante e fonte de vitamina E. Shampoo, máscara e finalizador também são os itens dessa linha.

Incrementando a Família Fun, chega também a linha Fun Colors, máscaras colorantes com cinco das cores mais buscadas público adolescente: azul-claro, azul-escuro, rosa-claro, verde e roxo. Os produtos não contêm amônia e possuem componentes hidratantes, para colorir e tratar os cabelos ao mesmo tempo. As cores podem ser misturadas entre si para criar novos tons e sua embalagem prática permite que se faça a aplicação da cor em casa. Todos os itens das linhas de tratamento e de colorantes são veganos, não testados em animais e dermatologicamente testados.

Legenda: Bio Extratus Fun Colors Foto: Divulgação

Serviço

Conheça as Linhas FUN e FUN Colors da Bio Extratus

Site: loja.bioextratus.com.br

WhatsApp: (85) 99857 1093

