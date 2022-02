Conta de luz no Ceará terá QR Code para consulta de dados; veja o que muda

O boleto da conta de energia da Enel Ceará terá 'QR Code' (código de barras digital), a partir deste mês de fevereiro, para a consulta de informações relacionadas à nota fiscal de cada consumidor.

Dentre eles, o número da nota fiscal, data de emissão e Cadastro de Pessoa Física (CPF). A modificação não precisará de adesão e ocorrerá, gradativamente, de forma automática para todos os clientes da Enel, no Ceará (veja como será a fatura abaixo).

Legenda: Com a leitura do QR Code, o cliente poderá ter em mãos todas as informações da sua nota fiscal Foto: Divugação

Ao fazer a leitura do código, o consumidor acessa diretamente o Portal dos Documentos Fiscais Eletrônicos, plataforma em que os dados fiscais são disponibilizados.

Segundo a companhia, o objetivo é deixar a fatura mais transparente. O diretor de Mercado da Enel Brasil, Luiz Flávio Xavier, aponta que a mudança irá "facilitar a rotina do cliente", tornando a conta de energia, também, mais prática.

Não. Os canais de pagamentos não sofrem alteração. Os clientes podem continuar a escolher a melhor opção. São elas:

Em caso de dúvidas sobre a fatura, pode-se entrar em contato com a companhia por meio dos canais de atendimento, como:

