Conta Bem: Amilcar Silveira projeta o desenvolvimento do agronegócio no Cariri: 'será uma grande fronteira agrícola'

“O Cariri será uma grande fronteira agrícola nossa”. É assim que o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amilcar Silveira, projeta o desenvolvimento do agronegócio na região sul cearense. A declaração foi feita no episódio do programa Conta Bem desta quarta-feira (12).

O destaque, segundo ele, será a Chapada do Araripe, “porque tem boas terras, solos bons, água, altitude. Aquilo será uma grande fronteira do agronegócio”, reforça. No programa, Silveira ressalta o uso das tecnologias para o campo e como isso tem mudado a agricultura no Ceará. “No passado, o sol era nosso inimigo. Hoje, é nosso aliado”, afirma.

Leia mais

Como exemplo da qualidade dos produtos locais, o empresário cita o melão. Quando a gente vê essas culturas, tipo melão, que é produzido aqui, com a quantidade de água que tem aqui fica muito mais doce. É um negócio, um brix muito melhor. Então, aqui no Ceará, dá tudo”, disse.

O depoimento é um trecho do episódio do "Conta Bem" que vai ao ar nesta quarta-feira (12), às 21h, na TV Diário. A proposta do programa é entrevistar líderes empresariais do Nordeste. O programa terá reprise no domingo, às 22h40.

Empreendedorismo agro do Ceará é destaque no Brasil e no mundo

No Conta Bem, Amilcar Silveira, também elenca os destaques do empreendedorismo agro do Ceará para o Brasil e o mundo. “Nós temos aqui o maior produtor de camarão do Brasil, nós temos o maior produtor de melão do mundo, nós já produzimos mirtilo aqui no Ceará. Imagina nós produzirmos blueberry aqui no Ceará!”, ressalta.

Na pecuária, segundo Silveira, 43% do camarão do Brasil está no Ceará. Além disso, a qualidade do mel produzido aqui faz com que ele seja vendido para outros estados e exportado para outros países.

Amilcar Silveira Presidente da Faec Somos o terceiro maior produtor de ovinos e caprinos do Brasil, temos aqui a quinta maior [produção de] laticínio do Brasil e a maior do Nordeste"

O empresário lembra ainda os destaques na produção de flores e tomate. “Nós temos grandes exemplos, mas esses camaradas fizeram história e fazem história no agronegócio Ceará muito individualmente, pela sua força do seu empreendedorismo.

O desafio agora, diz o presidente da Faec, é melhorar as condições para desenvolver o potencial dos pequenos produtores. “Nós temos uma rede lá embaixo de pequenos agricultores, de agricultura de subsistência. E essa nova classe média rural é que nós lutamos, dia a dia, para que a gente possa construir [esse desenvolvimento]. Isso é muito importante”, finaliza.

Legenda: No Conta Bem, Amilcar Silveira fala aos jornalistas Victor Ximenes e Egídio Serpa sobre os destaques do empreendedorismo agro do Ceará no Brasil e no mundo Foto: Ismael Soares

Outros temas

Durante a conversa com os jornalistas Victor Ximenes e Egídio Serpa, Silveira ainda trata de temas como a necessidade de desburocratização do Estado, a importância de se buscar a eficiência nas políticas públicas e do crescimento sustentável.

Além disso, o empresário deu sua opinião sobre a transposição do Rio São Francisco, a necessidade de se buscar um planejamento para a possibilidade de escassez hídrica no próximo ano e até sobre reforma agrária e políticas assistenciais e seus impactos para o agronegócio.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE