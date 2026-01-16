Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6929 vai sortear um prêmio de R$ 10,0 milhões. O sorteio acontece hoje (16/01), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 20h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
5R$ 3,0024.040.016
6R$ 15,004.006.669
7R$ 52,501.144.763
8R$ 140,00429.286
9R$ 315,00190.794
10R$ 630,0095.396
11R$ 1.155,0052.035
12R$ 1.980,0030.354
13R$ 3.217,5018.679
14R$ 5.005,0012.008
15R$ 7.507,508.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 799 - Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 950 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 799 em 16/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 36 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3589, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 37 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2913 de hoje, sexta-feira, 16/01; prêmio é de R$ 8,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2913 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,5 milhões.

A. Seraphim
Há 37 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 38 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2876 – Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 3,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2876 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 38 minutos
imagem mostra aviões da azul e latam estacionados no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza volta a movimentar mais de 6 milhões de passageiros

Igor Pires
16 de Janeiro de 2026
Sede da Infra S.A.
Papo Carreira

Infra S.A. abre inscrição de concurso público com salário de R$ 10 mil; veja cargos

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de fevereiro.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Economista português: “Ceará é protagonista da economia azul no Brasil”

Miguel Marques, especialista na economia do mar, sugere que os cearenses invistam na qualificação da mão de obra

Egídio Serpa
16 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre vagas para curso gratuito de empreendedorismo digital

Podem se inscrever residentes de Fortaleza com idades entre 16 e 35 anos.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Soul Jeri consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil
Negócios

“Soul Jeri” consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil

Mais de 23.595 turistas estiveram presentes na região entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro

Agência de Conteúdo DN
16 de Janeiro de 2026
atriz Deborah Secco posa para a foto utilizando as roupas fitness do Grupo Nayane
Negócios

Grupo Nayane lança marca fitness “Nay Sport” com Deborah Secco como modelo

Com experiência de 20 anos no mercado, o grupo tem sua estreia no mercado fitness estabelecido com novo lançamento.

Agência de Conteúdo DN
16 de Janeiro de 2026
Foto que contém movimentação de contêineres em navio no Porto de Fortaleza.
Negócios

Terminal de contêineres do Mucuripe entra em pacote de concessões com investimento de R$ 400 milhões

Área no Porto de Fortaleza já estava prevista para ser cedida à iniciativa privada em anos anteriores.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Close-up de páginas de passaporte com visto americano estampado, simbolizando processos de imigração e solicitação de visto para os Estados Unidos.
Negócios

Suspensão de vistos por Trump e Copa geram corrida que até triplica procura em Fortaleza

A suspensão é apenas para imigração, mas tem preocupado quem pretende obter o visto de turismo.

Letícia do Vale
16 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Energia elétrica: Lula apaga o sol e acende o carvão

Governo oficializa contrato com empresa de Santa Catarina que produzirá energia elétrica a carvão mineral, a um preço 62% mais caro

Egídio Serpa
16 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2960 desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 35,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2960 desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3588, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3588, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1164 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1164 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6928, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6928, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2343 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2343 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Mercado teme que liquidação do Banco Master seja anulada

Banco Central liquida a Reag, gestora de fundos que, além do Master, teria ligações com o PCC

Egídio Serpa
15 de Janeiro de 2026
Programa Ceará Credi.
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente de microcrédito; veja detalhes

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, e disponibilidade para viagens.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Missão CDL Jovem
Victor Ximenes

Os insights que empresários do Ceará trazem da NRF, maior evento de varejo do mundo

Victor Ximenes
15 de Janeiro de 2026
foto da fachada de uma agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja como são as provas objetivas e discursivas

O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva.

Redação
15 de Janeiro de 2026
zona de processamento de exportação localizada no porto do pecém e onde será construído o data center da casa dos ventos
Victor Ximenes

Obra do data center do TikTok no Ceará é iniciada

Com todas as fases de expansão, empreendimento deve ser o maior investimento privado da história do Brasil

Victor Ximenes
15 de Janeiro de 2026
Imagem de um cartão do Bolsa Família para matéria sobre calendário de janeiro de 2026.
Negócios

Bolsa Família: confira calendário de pagamento para janeiro de 2026

Data de cada pagamento é vinculada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Redação
15 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-sena.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 35 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (15).

Redação
15 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Chega!!! Faec pinta-se para a guerra contra a Enel Ceará

Federação da Agricultura e Pecuária convoca reunião de produtores rurais para iniciar campanha contra renovação da concessão da distribuidora

Egídio Serpa
15 de Janeiro de 2026
Trabalhadores dos correios.
Negócios

​O que pode mudar nos Correios do Ceará com a nova reestruturação?

Empresa estatal permanece estudando formas de estancar crise.

Luciano Rodrigues
15 de Janeiro de 2026
Veículos à venda em concessionária.
Victor Ximenes

Venda de carros fecha 2025 em alta no CE e motos disparam; veja os mais vendidos

Victor Ximenes
15 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2875 – Sorteio de quarta-feira, 14/01; Prêmio de R$ 2,1 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2875 – Sorteio de quarta-feira, 14/01; Prêmio de R$ 2,1 milhões

Apostas para a Lotomania 2875 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026