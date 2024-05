Confira dicas de marketing para impulsionar pequenos e médios negócios

Marketing não é coisa só para empresa grande. Pequenas e médias empresas também devem apostar nesta área se quiserem se manter no mercado. Afinal, saber como se diferenciar da concorrência é o caminho para quem deseja manter clientes e aumentar as vendas.

“Se você não consegue criar uma diferenciação do seu negócio, dificilmente você vai conseguir vender e dificilmente vai conseguir manter aquele negócio”, alerta Pedro Henrique Dias Ferreira, sócio fundador e diretor de marketing da Agência Get Marketing.

Para o consultor, pequenos e médios negócios precisam trabalhar o marketing não só de forma emergencial, quando surge uma crise. Deve-se criar um planejamento anual que promova o crescimento da empresa. E é aí que muitos negócios falham, seja por falta de conhecimento, seja por falta de um trabalho especializado.

“Um dos grandes erros dos empreendedores é achar que não pode delegar o trabalho de marketing, porque a empresa é pequena ainda. Os donos querem dar conta de todos os setores, sabendo que isso é humanamente impossível. Sendo que existem agências que cuidam exclusivamente de pequenos negócios”, argumenta Pedro Henrique.

Legenda: Pedro Henrique Dias Ferreira, sócio fundador e diretor de marketing da Agência Get Marketing Foto: Acervo pessoal

Para ajudar empreendedores de pequenas e médias empresas, o estrategista dá 5 dicas essenciais de marketing.

1) Estude marketing

Mesmo que o empreendedor não seja a pessoa que vai colocar a mão na massa, é importante entender um pouco do assunto para discutir estratégias com o profissional que vai assumir essa área na empresa. “Se você for delegar para uma agência ou um profissional autônomo que vai cuidar do marketing do seu negócio, é importante que você entenda o que vai demandar dele”, assinala Pedro Henrique.

2) Entenda que resultados esperar

Entender as demandas do marketing vai ajudar o dono da empresa a ter as expectativas alinhadas com os resultados. “É preciso levar em conta que marketing não é mágica, existe um determinado período de maturação para que os resultados aconteçam. Você vai precisar de uns cinco, seis meses para enxergar algum resultado”, afirma o especialista.

3) Conheça bem o seu público

Seu negócio não é para todo mundo. Conhecer profundamente o seu público, definindo personas, é essencial para se diferenciar no mercado. “Não é porque seu concorrente atinge aquele público que você também vai alcançar o mesmo. Se você diz que seu público é todo mundo, você não vai atender ninguém”.

4) Tenha metas de marketing

Definir metas alinhadas ao negócio é vital para a manutenção e crescimento da empresa. Nesse sentido, contar com o olhar de quem sabe o que fazer para que os resultados aconteçam vai fazer toda a diferença. “Se você deseja, por exemplo, que sua marca seja lembrada por mais de 30% do seu público nos próximos cinco meses, então você precisa avaliar com quem cuida do seu marketing e definir metas para isso”.

5) Defina uma identidade para o seu negócio

Marcas bem-sucedidas têm uma identidade própria, têm personalidade e são reconhecidas pelo seu público. Faz parte da estratégia de marketing definir essa identidade de acordo com as metas do negócio. Não copie do concorrente, crie sua própria identidade. “Não adianta fazer de forma aleatória, copiando tudo que já existe só porque é do mesmo segmento. Quando as pessoas visitarem as páginas, os perfis do seu negócio elas vão saber o que o seu negócio faz. Não vão ficar em dúvida sobre o que você faz e vende”, observa Pedro Henrique.

Serviço acessível

Focado em marketing para pequenas e médias empresas, Pedro Henrique acredita que todos os empreendedores precisam ter acesso ao marketing de uma forma mais fácil, para que seus negócios sejam sustentáveis e vendam mais.

Desde 2019 à frente da Agência Get Marketing, o especialista aposta em serviço acessível para pequenas e médias empresas. Com clientes em nove estados do Brasil e duas cidades de Portugal, a agência presta serviço de marketing para salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, empresas de segurança, terceirização, indústria, bancos digitais, distribuidoras, lojas de varejo, academias, shoppings, entre outros negócios.

“Nossa operação chega a Fortaleza com um time de mais de seis especialistas em marketing, vendas, sucesso do cliente e criação. Temos atendimento presencial em Fortaleza, Mato Grosso e Portugal”, destaca.

Para ele, o que tem conquistado a clientela é a possibilidade de investir em marketing a um custo acessível. “Estamos crescendo nos últimos anos, justamente porque a gente consegue entregar um valor acessível, com a qualidade que uma agência bem maior do que a gente entrega”, arremata.

