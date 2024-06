Feira automotiva projeta girar R$ 200 milhões em negócios no Ceará

A Autop, feira que reúne grandes marcas do setor automotivo, projeta movimentar R$ 200 milhões em negócios em sua edição deste ano, que será realizada de 21 a 24 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

A expectativa é receber 40 mil visitantes. Para Ranieri Leitão, presidente do Sincopeças Brasil. "A Autop é uma plataforma essencial para conectar profissionais, ideias e negócios na indústria automotiva. Estamos entusiasmados com a participação de grandes marcas e a oportunidade de fomentar a geração de negócios significativos para o setor”, afirma.