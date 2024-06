Shopping do CE terá restaurante Fazendinha Country Bar, com investimento de R$ 4 milhões

O North Shopping Maracanaú se prepara para receber uma nova: o restaurante Fazendinha Country Bar. Com uma unidade consolidada no bairro Parquelândia, o bar temático está investindo R$ 4 milhões no novo local.

A previsão de inauguração é para setembro de 2024.

"É um empreendimento de grande porte que reforça nosso compromisso em fortalecer a área gastronômica do shopping”, frisa a superintendente do shopping, Lia Carvalho.

O estabelecimento contará com ambientes temáticos, espaço kids e culinária rural brasileira.

