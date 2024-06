Empresas cearenses de materiais de construção projetam crescimento para 2024

Empresas cearenses que atuam em diferentes segmentos do ramo de materiais de construção estão otimistas com o cenário deste ano. Uma delas é a Alconort Alumínio, cujo carro-chefe é a esquadria de alto padrão.

Segundo Tiago Costa, diretor comercial da empresa, a perspectiva de crescimento no faturamento para 2024 é de 15%.

Ele conta que o tíquete médio da companhia avançou substancialmente ao longo dos anos e hoje atinge R$ 10 mil. A empresa fornece materiais para prédios de alto e altíssimo padrão.

Tomadas e interruptores

Já a Romazi, especializada em tomadas e interruptores, está buscando ganhar terreno no mercado do Sudeste.

Com fábrica em Maracanaú, a empresa já possui 89% do market-share do Ceará e está investindo em uma nova linha de produtos premium.

Ferramentas

Os planos de expansão também estão presentes no segmento de ferramentas e equipamentos para casa. A Flux Brasil, cuja gestão está passando por uma transição, quer chegar a todos os estados do País nos próximos anos, conta Laércio Bravo, gerente comercial da empresa.

Tendo um Centro de Distribuição no Passaré, a fabricante tem como principais produtos a linha casa, com destaque para as duchas.

