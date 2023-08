Conecta Nordeste 2023: programa de conexões entre empresas e startups tem inscrições abertas

O Conecta Nordeste, programa que objetiva fortalecer o cenário de inovação e empreendedorismo na região, abriu inscrições para a sua edição de 2023. Startups interessadas podem manifestar interesse em formulário eletrônico até 17 de setembro. A seleção será entre os dias 18 e 26 do mesmo mês e a previsão é de que os escolhidos sejam chamados no dia 2 de outubro.

Segundo Humberto Lima, gestor executivo do Ninna Hub, o Conecta Nordeste busca conectar e potencializar as startups da região, gerando conexões valiosas e oportunidades de negócios. "Essa iniciativa acolhe diversas empresas que, em pouco anos, ou até meses, estarão figurando como grandes da economia local e mundial. Reunimos aqui grandes ideias e pessoas determinadas em disponibilizar novas soluções para o mercado internacional", explica.

Neste ano, o programa terá a participação de empresas que acreditam e investem em inovação, visando criar soluções criativas para seus negócios, como: Farmácias Pague Menos; L'auto Cargo; Sistema Verdes Mares; Grupo JCPM; COREangels; Dupar Participações; Grupo Aço Cearense; APSV Advogados e Instituto de Gestão e Cidadania (IGC).

O Conecta Nordeste 2023 terá ainda co-realizadores de peso, como, além do Ninna Hub: Hub Salvador, AceleraSE Ventures, Piauí Original Hub, SergipeTEC, Metrópole Digital e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado do Maranhão. Além disso, comunidades empreendedoras como Rapadura Valley, Manguez.al, All Saints Bay, Potiguaras Valley, Soluíses, Jerimum Valley, Carnaúba Valley, Caju Valley, Sururu Valley e Start Tropeiros, também apoiam e colaboram com o programa.

Como funciona o programa

Gabriella Purcaru, head de Inovação Corporativa e Operações do Ninna Hub, explica que o Conecta Nordeste "oferece às startups uma oportunidade de explorar conexões estratégicas com empresas e investidores, enquanto trilham um caminho de preparação através de mentorias, individuais e coletivas, e conteúdos valiosos". "Nosso foco está em destacar soluções validadas no mercado, com potencial para impulsionar a geração de negócios", conclui ela.