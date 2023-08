Com ofertas especiais, Nissan Jangada realiza Frontier Day neste sábado (26)

Conforto, conectividade e ampla potência para os condutores. Em busca de garantir o acesso a um veículo que reúne todas essas características, a concessionária Nissan Jangada irá realizar o Frontier Day, no próximo sábado (26), das 8h às 17 horas, na Nissan Jangada localizada na Av. Júlio Ventura, 200.

Durante o dia, os clientes terão acesso a ofertas exclusivas em todos os modelos da linha Frontier, com toda a equipe comercial reunida para atender aos interessados.

Entre as condições especiais oferecidas no dia estão:

Preço de nota fiscal de fábrica;

Taxa 0%;

Bônus de R$ 25 mil no usado do cliente;

Entrada parcelada em até 10x no cartão de crédito.

"Um dia especial para quem quer comprar a picape dos seus sonhos. Preparamos as melhores ofertas e uma estrutura que é a cara do público da Frontier ", afirma Eriveltom Rocha, diretor comercial da Nissan Jangada.

Segundo o diretor comercial, o veículo carrega a tradição da marca Nissan, que há mais de 80 anos já produz veículos 4x4, além de proporcionar todo o conforto e durabilidade nos novos modelos.

Entre os diferenciais da Nissan Frontier 2023 estão a suspensão multilink em todos os modelos (que garante mais estabilidade), o câmbio com 7 velocidades, 4 modos de condução (que otimiza o veículo a depender do ambiente onde o veículo está), motorização bi turbo, entre outros. O veículo conta com três anos de garantia.

“Com o passar dos anos, a Nissan Frontier foi evoluindo de forma absurda, hoje trazendo itens exclusivos de série como 6 airbags em todas as versões, suspensão Multlink (muito conforto principalmente para passageiros traseiros sem perder uma das maiores capacidades de carga) , também trazendo com exclusividade os bancos de tecnologia Zero Gravity para versão Pro4x e Platinum, desenvolvidos para uma experiência única em viagens longas”, comenta Eriveltom.

Serviço

Instagram: @jangadanissan

Facebook: jangadanissan

Site: jangadanissan.com.br

Endereço: Av. Julio Ventura, 200

Telefone: 85 3306.8686

Whatsapp: 85 98194.9191