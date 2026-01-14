Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com +Milionária sorteando R$ 17 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (14) e como jogar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Volante da +Milionária.
Legenda: Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h.
Foto: Thiago Gadelha.

+Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (14), quando sorteia R$ 17 milhões. 

Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Quina e Dupla Sena, cada uma podendo pagar o segundo maior valor: R$ 8 milhões.

Mais chances de enricar

Lotofácil é outra que está na agenda desta noite, sorteando R$ 5 milhões. Já a Lotomania pode pagar R$ 2,1 milhões.

Super Sete e a Loteria Federal são os jogos com os menores prêmios do dia: de R$ 850 mil e R$ 500 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (14/1)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
+Milionária R$ 17 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. 
Lotomania  R$ 2,1 milhões Acertar os 20 números sorteados. 
Dupla Sena R$ 8 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Quina R$ 8 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Super Sete  R$ 850 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.  
 Loteria Federal  Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 17 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (14) e como jogar.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Lições práticas de um empreendedor que tem suas próprias teorias

Dono da F. S. Rocha Pescados e Mariscos segue regras da dura vida empresarial, a primeira das quais é desprezar o luxo

Egídio Serpa
14 de Janeiro de 2026
Companhia Siderúrgica do Pecém visto de cima.
Negócios

Empresa coreana ligada à antiga CSP pede falência e dá calote milionário em 16 negócios no Ceará

Dívida total pode chegar a R$ 1 bilhão, diz advogado credor.

Letícia do Vale
14 de Janeiro de 2026
Colagem de profissional com ponto de interrogação.
Delania Santos

Quem é você no trabalho? Veja como fazer uma jornada de autodescoberta e gestão de carreira

O caminho para a autodescoberta e gestão de carreira na atualidade

Delania Santos
14 de Janeiro de 2026
Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Victor Ximenes

Como uma cidade antes conhecida pelos presídios virou a economia que mais cresce no CE

Salto econômico em Itaitinga reflete chegada de grandes empresas e consolidação de hub logístico

Victor Ximenes
14 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3586, desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3586, desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6926, desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6926, desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2959 desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2959 desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2342 de hoje, 13/01; prêmio é de R$ 2,1 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2342 de hoje, 13/01; prêmio é de R$ 2,1 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1163 de hoje, 13/01; prêmio é de R$ 750 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1163 de hoje, 13/01; prêmio é de R$ 750 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Mãos de uma pessoa utilizando o aplicativo Meu INSS em um smartphone para consultar serviços previdenciários. Imagem usada em matéria sobre prova de vida.
Negócios

Saiba como fazer a Prova da Vida do INSS em 2026

Comprovação pode ser feita por beneficiários de forma presencial ou digital.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Foto que contém venda de vinhos em supermercado do Ceará.
Negócios

Corte de tarifas no acordo Mercosul-UE barateia champanhe e chocolate, mas desafia indústria do Ceará

Entenda os prós e contras do tratado para o consumo e para o mercado cearense.

Luciano Rodrigues
13 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Melhorar o Ceará e o Brasil? Só com Educação, estúpido!

É o que tenta dizer o jovem empresário Thiago Guimarães, reforçando sua opinião sobre os grandes empreendimentos no Pecém, que precisarão de mão de obra qualificada

Egídio Serpa
13 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-Sena.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 20 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (13).

Redação
13 de Janeiro de 2026
Empresas abertas
Victor Ximenes

Abertura de empresas no Ceará bate recorde e salta 27% em 2025

Estado registra a formalização de 142 mil novos negócios, com destaque para o segmento de MEs

Victor Ximenes
13 de Janeiro de 2026
Foto de fachadas de prédios de alto padrão na beira-mar de Fortaleza utilizada para ilustrar matéria sobre alta nos valores do IPTU.
Negócios

Imagens aéreas atualizam 100 mil imóveis e geram reajuste no IPTU em Fortaleza

O percentual de reajuste varia conforme o imóvel e, de acordo com relatos, chegou a até 70%; veja como constestar valor.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Itaueira mira abertura do capital e celebra R$ 150 milhões na Bolsa B3

Assistida pela Caixa e pelo Itau BBA, empresa cearense torna-se nacional e obtém financiamento para ampliar seus negócios e investir em tecnologia e inovação

Egídio Serpa
13 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2874 – Sorteio de segunda-feira, 12/01; Prêmio de R$ 1,3 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2874 – Sorteio de segunda-feira, 12/01; Prêmio de R$ 1,3 milhão

Apostas para a Lotomania 2874 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 797 - Sorteio de segunda-feira, 12/01; Prêmio de R$ 750 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 797 - Sorteio de segunda-feira, 12/01; Prêmio de R$ 750 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 797 em 12/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2911 de hoje, segunda-feira, 12/01; prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2911 de hoje, segunda-feira, 12/01; prêmio é de R$ 7,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2911 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 7,5 milhões.

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6925, desta segunda-feira (12/01); prêmio é de R$ 6,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6925, desta segunda-feira (12/01); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3585, desta segunda-feira (12/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3585, desta segunda-feira (12/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
foto de cadernos de provas do Enem 2025.
Papo Carreira

Inep divulga resultado do Enem nesta semana; veja data

As notas estarão disponíveis na Página do Participante no portal do Inep.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Fachada de um prédio com dizer vertical em fundo azul e letras brancas
Negócios

Teto do INSS sobe para R$ 8.475,55 para pensionistas e aposentados

A correção monetária começará a valer a partir de fevereiro de 2026.

Redação
12 de Janeiro de 2026
imagem mostra prédio em construção ao lado de prédio pronto na cidade de Fortaleza.
Negócios

Financiamento imobiliário recua 18,7% no Ceará em 2025; entenda motivos

Número de unidades habitacionais financiadas também caiu no Estado.

Ana Alice Freire*
12 de Janeiro de 2026
imagem mostra antiga estação de trem na cidade cearense de Pires Ferreira. Esta cidade tem o pior PIB per capita do Estado do Ceará.
Negócios

Por que esta cidade cearense tem o menor PIB per capita do Estado?

Três regiões concentram os municípios com os piores indicadores.

Mariana Lemos
12 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Maior erro da empresa cearense não é falta de dinheiro, mas de posicionamento.

Em Fortaleza, empresas com produtos excelentes, equipes competentes e histórias incríveis são engolidas por concorrentes menores

Egídio Serpa
12 de Janeiro de 2026
Estudante em mesa de sala de aula.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (12)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Maxforma amplia presença com nova unidade 24h em Fortaleza
Negócios

Maxforma amplia presença com nova unidade 24h em Fortaleza

Unidade Dionísio Torres reforça estratégia de expansão e aposta em estrutura completa, conveniência e acessibilidade

Agência de Conteúdo DN
12 de Janeiro de 2026
Volante da Dupla Sena
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 7,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (12).

Redação
12 de Janeiro de 2026