Cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, se torna a pessoa mais rica do Brasil; veja lista

Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook, se tornou a pessoa mais rica do país na última sexta-feira (06), de acordo com o levantamento em tempo real da Forbes.

O patrimônio do empresário atingiu o valor de US$ 17,5 bilhões (R$ 90,1 bilhões).

Eduardo foi o único entre os 42 bilionários brasileiros presentes na lista da Forbes a registrar valorização em sua fortuna, que cresceu US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões) nos últimos cinco dias.

O empresário ultrapassou Vicky Safra, viúva de Joseph Safra (1938-2020), que ocupava o posto de mais rica do país há sete meses. Ela foi a primeira mulher a chegar à liderança da Lista Forbes de bilionários brasileiros nos 12 anos de existência do ranking.

Na última semana, no total, a fortuna dos bilionários brasileiros encerrou a semana com queda de US$ 5,1 bilhões.

Conheça os 10 bilionários mais ricos do mundo e quais suas principais atividades e fontes de riqueza

1. Elon Musk, 52

Legenda: Elon Musk Foto: Trevor Cokley / U.S. Air Force.

O empreendedor sul-africano (com cidadanias canadense e norte-americana) é CEO da Tesla, fabricante de carros elétricos, e da SpaceX, produtora de foguetes. Também fundou empresas como Hyperloop, Neuralink, Startlink, The Boring Company, SolarCity e Paypal.

Patrimônio líquido: US$ 259 bilhões.

2. Bernard Arnault, 74

Legenda: Presidente do grupo de luxo LVMH, Bernard Arnault Foto: AFP

O francês é presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, que abriga, dentre outros marcas, Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Chandon e Dom Pérignon.

Patrimônio líquido: US$ 190 bilhões.

3. Jeff Bezos, 59

Legenda: Bezos, fundador da Amazon Foto: Divulgação

O empresário americano é fundador da Amazon, responsável por mais de 50% das compras online nos EUA. Também é dono do The Washington Post, um dos jornais com maior circulação nos Estados Unidos e está na corrida pela exploração espacial, com a Blue Origin.

Patrimônio líquido: US$ 150 bilhões.

4. Larry Ellison, 78

Legenda: Larry Ellison está em quarto lugar na lista Foto: GETTY IMAGES

O empresário norte-americano é co-fundador e diretor executivo da Oracle Corporation, uma multinacional que desenvolve e comercializa hardwares e softwares de banco de dados nos Estados Unidos.

Patrimônio líquido: US$ 140,2 bilhões.

5. Warren Buffett, 93

Legenda: Warren Buffett Foto: Johannes Eisele / AFP

Conhecido como “Oráculo de Omaha”, o americano é um dos maiores investidores da Bolsa de Valores, sendo praticante da estratégia de investimentos do Buy and Hold (comprar e manter). É dono da Berkshire Hathaway, uma holding de investimentos com capital aberto na bolsa.

Patrimônio líquido: US$ 115,9 bilhões.

6. Larry Page, 50

Legenda: CEO do Google Foto: AFP/JUSTIN SULLIVAN

O fundador do Google é nascido em uma família de programadores. Durante o doutorado na Universidade Stanford, teve a genial ideia de utilizar links para hierarquizar as páginas da internet e oferecer buscas a um clique para o usuário.

Patrimônio líquido: US$ 115,3 bilhões.

7. Sergey Brin, 49

Legenda: Sergey Brin, sócio de Larry Page Foto: Divulgação

Sócio de Larry Page, Sergey é um imigrante que saiu da União Soviética com a família quando tinhas seis anos. O impérios? Vem de anúncios do ecossistema de produtos composto pelo YouTube, Android, Chrome, Waze, Google Maps, Orkut, o próprio google, dentre outros.

Patrimônio líquido: US$ 110,6 bilhões.

8. Mark Zuckerberg, 39

Legenda: Dono da Meta Foto: Divulgação

Atualmente dono da Meta, o fundador do Facebook também adquiriu redes sociais como o Instagram, WhatsAp, além de fundar a Threads. Zuckerberg é um dos empresários mais jovens do meio bilionário e já foi considerado uma das pessoas mais influentes do mundo. pela Revista Time.

Patrimônio líquido: US$ 110,3 bilhões.

9. Bill Gates, 67

Legenda: Gates fundou a Microsoft Foto: AFP

O empresário de Seattle, Estados Unidos, fundou a Microsoft, com Paul Allen, e juntos revolucionaram a tecnologia com a facilidade de uso dos sistemas desenvolvidos pela por eles, como o sistema operacional Windows e o pacote Office.

Patrimônio líquido: US$ 108,7 bilhões.

10. Steve Ballmer, 67

Legenda: Steve Ballmer Foto: AFP

O executivo norte-americano foi CEO da Microsoft por mais de dez anos. Como um dos líderes do grupo, Steve fez investimentos de longo prazo que fizeram da empresa uma das mais valiosas do planeta em seu ramo. Ele também dono da franquia da NBA Los Angeles Clippers.

Patrimônio líquido: US$ 99,4 bilhões.