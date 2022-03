Clientes do Itaú continuam reclamando de instabilidade em contas

Um dia após usuários do aplicativo do banco Itaú relatarem dificuldades de acesso, erros em saques e depósitos e das informações em suas contas, clientes voltam a reclamar dos problemas, nas redes sociais, nesta sexta-feira (4). A instituição financeira, no entanto, informou que os serviços foram restabelecidos.

Legenda: Usuários continuam reclamando de instabilidade do aplicativo Foto: Reprodução redes sociais

Segundo informações do G1, na noite da última quinta-feira (3), o banco informou que seus canais digitais estavam sendo liberados "gradativamente". Os extratos e os saldos das contas correntes foram atualizados com os valores "integralmente recompostos". O portal procurou o banco novamente na manhã de hoje, mas ainda não obteve retorno.

O comunicado que a instituição publicou diz o seguinte: "Prezados clientes, ao longo do dia tivemos interrupções nos nossos serviços. Informamos que voltamos à normalidade. Você pode realizar suas transferências por PIX até a meia-noite. Os pagamentos de boletos também poderão ser feitos até as 23h. Pedimos desculpas pelo transtorno".

O que aconteceu

Clientes do banco reclamaram que foram feitos saques não identificados de suas contas, enquanto outros apontaram a entrada de dinheiro não especificado. Alguns relataram também que pagamentos feitos retornaram as suas contas.

Segundo o banco, o problema estava relacionado "com um atraso no processamento de dados bancários, o que gerou a necessidade de reprocessamento destes". O banco afirmou que "não tem relação com quaisquer eventos externos", ou seja, não ocorreu nenhum tipo de ataque.

