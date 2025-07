O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho de 2025 começa no dia 18, seguindo até o dia 31. Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 são os primeiros a receber a parcela.

O dia de cada depósito acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos beneficiários, conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA DE JULHO

Abaixo, confira a programação dos pagamentos deste mês:

NIS final 1: 18 de julho;

NIS final 2: 21 de julho;

NIS final 3: 22 de julho;

NIS final 4: 23 de julho;

NIS final 5: 24 de julho;

NIS final 6: 25 de julho;

NIS final 7: 28 de julho;

NIS final 8: 29 de julho;

NIS final 9: 30 de julho;

NIS final 0: 31 de julho.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o benefício, a principal regra é que a renda mensal de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218.

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

Confira o calendário completo do Bolsa Família em 2025