Cagece lança edital para acompanhamento de obras da usina de dessalinização

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) lançou nesta quarta-feira (11) um edital para contratação de serviços de engenharia consultiva para as obras da usina de dessalinização de Fortaleza.

A empresa será responsável pelo acompanhamento, avaliação e certificação das fases de elaboração de projetos e implantação de obras referentes à Planta de Dessalinização de Água Marinha, na Região Metropolitana de Fortaleza. O edital está disponível no site da Secretaria da Fazenda.

A licitação, do tipo menor preço, será realizada em regime de execução indireta empreitada por preço global, sob a forma presencial, com modo de disputa fechada. Será permitida a participação em consórcio e poderão participar empresas que satisfaçam a todas as exigências do instrumento convocatório.

O edital segue aberto até o dia 31/08, às 15 horas, data limite para recebimento dos documentos necessários para habilitação. Para participar, é necessário entregar os envelopes com as propostas técnicas e de preços e os documentos de habilitação pessoalmente ou via postal.

A entrega deve ocorrer na sala da Comissão Especial de Licitação 06, ou na sessão pública com data e horários indicados no edital.

Usina de dessalinização

A usina de dessalinização de Fortaleza tem como objetivo trazer maior segurança hídrica para o estado, fornecendo mais uma fonte de abastecimento para a cidade.