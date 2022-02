Benefício extraordinário do Auxílio Brasil começa a ser pago hoje (14)

O valor do programa Auxílio Brasil com piso de R$ 400 começará a ser pago nesta segunda-feira (14). O diferença já estava prevista desde o lançamento do benefício que substituiu o Bolsa Família e deve vigorar até dezembro deste ano.

Conforme o Ministério da Cidadania, os beneficiários com direito ao novo valor e que já estão incluídas na folha de pagamento de fevereiro começaram a ser notificadas do incremento.

A estimativa é que mais de 18 milhões de famílias recebam o Auxílio Brasil este mês. Em janeiro, haviam sido 556 mil beneficiários a menos, totalizando 17,5 milhões de famílias.

A consulta ao valor ao qual cada beneficiário terá direito estará disponível na próxima segunda (14), no mesmo dia em que começam os pagamentos.

Como consultar

Os inscritos no programa podem verificar os valores através:

Aplicativo Caixa Tem

Aplicativo Auxílio Brasil

Aplicativo Meu CadÚnico

Central telefônica 111 da Caixa

Central telefônica do Ministério da Cidadania: 121 ou 0800-7072003

Calendário de pagamento

O pagamento do benefício irá começar pelos beneficiários com final 1 do Número de Identificação Social (NIS). As liberações seguem até o dia 25 de fevereiro para quem tem NIS de final 0.

Confira o calendário:

Final do NIS 1: 14/02

Final do NIS 2: 15/02

Final do NIS 3: 16/02

Final do NIS 4: 17/02

Final do NIS 5: 18/02

Final do NIS 6: 21/02

Final do NIS 7: 22/02

Final do NIS 8: 23/02

Final do NIS 9: 24/02

Final do NIS 0: 25/02

Como sacar

O saque pode ser realizado com o cartão do programa. Os novos beneficiários devem receber no endereço cadastrado no CadÚnico o cartão de saque.

Pelo aplicativo Caixa Tem ainda é possível fazer saques, transferências, pagamentos de contas e compras com cartão de débito virtual.