Beneficiários do Auxílio Brasil fazem fila para sacar dinheiro em Fortaleza

A parcela referente ao mês dezembro do Auxílio Brasil começou a ser paga nesta sexta-feira (10) em todo País. Em Fortaleza, algumas agências da Caixa Econômica Federal registraram filas de beneficiários antes mesmo de abrirem.

Iniciado em novembro, o programa de redistribuição de renda que substituiu o Bolsa Família paga, pela primeira vez, o valor médio de R$ 400, quantidade maior que a distribuída no mês passado, de cerca de R$ 220.

Na unidade localizada no cruzamento entre a avenida Duque de Caxias e a rua Floriano Peixoto, no Centro da Capital, por volta das 9h, cerca de 15 pessoas já aguardavam por atendimento no lado de fora do banco, que começou o expediente às 10h.

Neide Vasconcelos, 74 anos, do bairro Jangurussu, chegou à agência ainda por volta das 8h, com receio de lotação no local, para garantir que conseguiria sacar o dinheiro. Em novembro, ela recebeu o valor de cerca de R$ 141, um acréscimo de aproximadamente R$ 10 em relação ao que ganhava no Bolsa Família.

Em dezembro, a beneficiária integra uma das 14,5 milhões de família que têm direito ao valor mais alto. Segundo ela, ao verificar através do aplicativo Caixa Tem, conferiu que a quantia já está disponível. No entanto, por não conseguir realizar uma transferência via PIX, decidiu se dirigir até o endereço físico.

Ijanilce Holanda, de 41 anos, também moradora do bairro Jangurussu, é outra que deve receber a parcela mais alta, apesar de não ter verificado o valor antes de se deslocar até a unidade da instituição financeira. Em novembro, ela recebeu R$ 149, mesmo valor que já era pago pelo programa antigo. Desempregada desde o início da pandemia da Covid-19 e mãe de dois filhos, ela conta com o programa para sustentar a família.

No entanto, alguns beneficiários informaram ter sofrido redução na quantia que recebem, como a desempregada Francisca Ferreira, 42 anos, que aguarda na fila da Caixa localizada na avenida Francisco Sá, ao lado de pelo menos outras 50 pessoas.

Beneficiária dos programas de redistribuição de renda do Governo Federal há mais de 11 anos, é mãe de quatro filhos, sendo três deles abaixo dos 18 anos. Ao longo dos anos, ela já chegou a receber R$ 1.200, depois baixou para R$ 600, e, desde novembro R$ 220. A diminuição progressiva impactou principalmente na alimentação da família.

Auxílio Brasil

Para receber os valores do Auxílio Brasil, os integrantes do programa devem ir até uma unidade da instituição financeira federal ou se dirigir a uma casa lotérica.

O pagamento é realizado através do Cartão do Cidadão, mesmo usado no Bolsa Família. Também é possível receber por meio do Caixa Tem. No entanto, para isso, é necessário gerar senha, segundo a Folha de S. Paulo.