Banco Central aprova pagamento de boletos via Pix; saiba como vai funcionar

O Banco Central (BC) aprovou, nesta quinta-feira (12), uma nova resolução para modernizar as formas de pagamento do boleto. A partir do dia 3 de fevereiro, os boletos também poderão ser pagos por Pix, para além do tradicional código de barras.

Apesar de só entrar em vigor no próximo ano, alguns boletos já podem começar a conter um código QR específico para o pagamento. Conforme o BC, essa oferta será feita de forma experimental até que a regulamentação sobre o assunto seja aprofundada no próximo ano.

Essa mudança busca modernizar o sistema financeiro e garantir mais segurança nas negociações.

Além do Pix, o BC também criou a modalidade de boleto de cobrança dinâmico (ou boleto dinâmico). A ferramenta trará mais segurança nos pagamentos de dívidas em cobrança representadas por certos tipos de títulos, como a duplicata escritural prevista na Lei 13.775, de 20 de dezembro de 2018.

Como vai funcionar o Pix?

Diante do boleto com o código do QR, o usuário precisa:

Apontar o celular para o código; Checar as informações do pagamento; Concluir a transação.

A vantagem de pagamento via Pix é que a operação é registrada de forma instantânea. Ou seja, não há necessidade de esperar vários dias, como ocorre com parte dos boletos bancários atuais.