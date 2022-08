Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago hoje (9); veja calendário

O valor temporário de R$ 600 do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda substituto do Bolsa Família, começa a ser pago em 9 de agosto e segue somente até 31 de dezembro próximo. Nesta primeira rodada, receberão os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1 (veja calendário abaixo).

O valor-base do benefício é de R$ 400. A continuidade dos R$ 600 dependerá de quem assumir o Palácio do Planalto em 2023. Portanto, por ora, o acréscimo de R$ 200 está garantindo somente até o fim deste ano.

Veja o cronograma de pagamento:

NIS 1: 09/08

NIS 2: 10/08

NIS 3: 11/08

NIS 4: 12/08

NIS 5: 15/08

NIS 6: 16/08

NIS 7: 17/08

NIS 8: 18/08

NIS 9: 19/08

NIS 0: 22/08

Quem tem direito ao 'Auxílio Brasil' de R$ 600

Outra mudança a partir de agosto é a inclusão de 2,2 milhões de famílias ao programa, segundo o Ministério da Cidadania. No Ceará, o número de beneficiários chegou a 1,1 milhão. Destes, 122, 2 mil foram incluídos neste mês, segundo o órgão.

O 'Auxílio Brasil' é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, as famílias precisam atender os critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses e não podem ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases federais.

A seleção é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil, por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec).

Como consultar aprovação no 'Auxílio Brasil'?

A consulta de aprovação e do valor a ser recebido pode ser realizada no aplicativo do 'Auxílio Brasil' ou no aplicativo do Caixa Tem, ambos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, e pelos telefones do Ministério da Cidadania ou da própria Caixa.

Os aplicativos estão disponíveis para download nas lojas dos sistemas Andoid e IOS gratuitamente.

Baixe os aplicativos nos links abaixo:

Como consultar nos aplicativos

Tanto no app do 'Auxílio Brasil' como no do 'Caixa Tem', para verificar se foi aprovado e qual o valor disponível, é preciso realizar login com o CPF e senha cadastrados na Caixa no momento da solicitação.

Legenda: No aplicativo do Auxílio Brasil, é possível consultar aprovação, valor e calendário de pagamentos. Foto: Reprodução

Como consultar nas centrais telefônicas

Se preferir, o beneficiário também pode ligar para a central telefônica do Ministério da Cidadania, através do número 121, ou da Caixa, no número 111. Nesse caso, será necessário informar o número do NIS para a consulta.

