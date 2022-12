Apostas de até 20 dezenas da Mega da Virada fazem lotérica registrar R$ 5 mi em bolões

A Mega Sena da Virada deve pagar no próximo dia 31 de dezembro um prêmio recorde de R$ 450 milhões, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal (CEF). A expectativa de ficar milionário faz aumentar o movimento de apostadores nas casas lotéricas, especialmente agora que a Caixa possibilita apostas de até 20 dezenas, ampliando ainda mais as chances de levar o prêmio.

“Na época da Mega-Sena da Virada, muitas pessoas que não costumam jogar aproveitam essa oportunidade para fazer sua fezinha”, observa Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota.

Como aumentar as chances de ganhar o prêmio da Mega da Virada

A maioria das pessoas contam apenas com a sorte para apostar na Mega-Sena, no entanto é possível aumentar consideravelmente as chances de ganhar, principalmente por meio dos bolões.

"Matematicamente, apostar com mais dezenas aumenta as chances de ganhar e os bolões tornam essas apostas bem mais acessíveis, pois o jogador divide o valor do investimento e do prêmio com outros participantes. Na Mega da Virada de 2021, uma das apostas ganhadoras foi um bolão de 11 dezenas", salienta Lucas Dantas, especialista em loterias.

A Loteria Aldeota, detentora de 27 títulos de campeã na venda de bolões em todo o país, se destaca pela variedade de bolões para a Mega da Virada.

A aposta de 6 dezenas da Mega-Sena custa R$4,50 e tem probabilidade de acerto de 1 em mais de 50 milhões de possibilidades. Enquanto a nova aposta de 20 dezenas da Mega-Sena tem probabilidade de somente 1 em 1.292.

A lotérica, que já pagou o prêmio principal da Mega-Sena, registrou R$ 5 milhões em bolões para a Mega-Sena da Virada.

Os bolões são jogos prontos, feitos pela própria casa lotérica e disponibilizados para venda de cotas, que custam a partir de 100 reais. Com o atendimento via Whatsapp e o Delivery da Sorte (serviço de entrega em domicílio dos bolões), a Loteria Aldeota comercializa bolões para todo o Brasil e até para brasileiros residentes no exterior.

De acordo com o Alessandro Montenegro, o crescimento da lotérica expandiu na pandemia, quando os estabelecimentos tiveram que ficar fechados pelo lockdown. A estratégia da lotérica foi realizar o atendimento por WhatsApp e entregar os bolões na casa do apostador. "Começamos devagarinho e hoje temos uma frota de motocicletas que realizam o serviço de entrega chamado Delivery da Sorte", conta.

A lotérica também investe em conteúdo especializado com dicas e informações sobre as Loterias Caixa no seu canal Youtube e no Instagram. "Nosso Youtube tem mais de 18 mil inscritos e o Instagram mais de 20 mil seguidores", conta Alessandro.

Com os bolões da Loteria Aldeota, 35 pessoas ficaram milionárias ao ganharem um prêmio de 105 milhões da Mega-Sena, no concurso 2237, em fevereiro de 2020. “Cada uma investiu apenas R$ 100 em um de nossos bolões e ganharam mais de R$ 3 milhões cada", destaca Alessandro.

Além disso, a Loteria Aldeota também já pagou duas vezes o prêmio principal da Lotofácil em seus bolões nos concursos 1329 e 2230.

Serviço

Loteria Aldeota

Lojas : Avenida Dom Luís 600 e Shopping RioMar Kennedy

Delivery da Sorte: (85) 3104-5050 ( Telefone e WhatsApp )

Youtube: @LOTERIAALDEOTA

Instagram: @loteriaaldeota