Aposta do Ceará acerta cinco números da Mega-Sena e fatura R$ 74 mil

Uma aposta realizada em Morada Nova, município do Vale do Jaguaribe cearense, acertou a quina na Mega-Sena, no último sábado (23), e faturou R$ 74.465,42. O ganhador realizou aposta simples em uma lotérica no bairro Centro.

Além do jogo cearense, outras 40 apostas no Brasil acertaram cinco números e levaram o mesmo valor.

Os números sorteados no concurso 2636 foram: 43 - 16 - 05 - 38 - 42 - 48.

Mais 82 apostas realizadas do Ceará marcaram quatro números no sorteio e levaram R$ 1.133,90.

Uma aposta acertou o prêmio principal da Mega-Sena e levou R$ 40.435.445,43. O vencedor ou vencedora é da cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

