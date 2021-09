Após atrito com Febraban, procurador do TCU pede afastamento dos presidentes da Caixa e BB

Após desentendimento envolvendo manifesto que pedia a defesa das instituições brasileiras, o procurador do Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Furtado, pediu que o órgão afaste os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil (BB), Fausto de Andrade Ribeiro.

Conforme o jornal Valor Econômico, em medida cautelar, o procurador justifica que os presidentes teriam cometido abuso de poder durante o conflito em torno do manifesto.

As informações são que os executivos teriam ameaçado aplicar sanções contra instituições que assinassem o documento.

Furtado ainda aponta que tal postura teria demonstrado que as justificativas de decisões tomadas pelas instituições são de forte viés político, o que iria de encontro ao interesse público.

O pedido de afastamento foi enviado à presidente do TCU, Ana Arraes, e ainda deve passar por análise. O órgão adiou a sessão plenária desta quarta-feira (8) após as declarações antidemocráticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro neste feriado.