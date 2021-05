Antecipação do 13º do INSS será paga a 1,2 milhão de pessoas no Ceará; impacto de R$ 823 milhões

A antecipação do pagamento do 13º salário para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve beneficiar 1,28 milhão de cearenses. Ao todo, o recurso, que começa a ser pago no dia 25 deste mês de maio, deve injetar mais de R$ 823 milhões na economia local. As informações são do INSS.

Antecipada pelo Governo Federal para estimular a economia, a primeira parcela do 13º começa a ser paga na semana que vem. Aposentados e pensionistas já podem consultar os valores a serem recebidos pelo site e aplicativo Meu INSS. Já a segunda parcela do benefício será liberada em junho.

O pagamento deve ocorrer nas mesmas datas dos depósitos de aposentadorias, pensões por morte e demais benefícios do órgão.

Benefícios de até 1 salário mínimo são pagos primeiro

O calendário mensal de depósitos dos benefícios do INSS, para segurados com renda de até um salário mínimo, começa no mês da competência que está sendo paga. Em maio, esses pagamentos terão início no dia 25.

Já os beneficiários com renda acima do piso recebem a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao da competência que está sendo paga. Dessa forma, começarão a receber a primeira parcela da gratificação em 1º de junho.

A ordem em que os beneficiários são distribuídos no calendário é definida pelo número final de benefício, sem considerar o dígito que fica após o traço.

Calendários de pagamentos de maio e junho do INSS

Como ver o valor do 13º salário do INSS

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS;

Selecione a opção "Extrato de Pagamento";

Com o calendário na tela, selecione o mês-base, que deve ser janeiro de 2021;

Em seguida, clique na seta ao lado do número do benefício;

Ao clicar, aparecerá discriminados os detalhes dos vencimentos.

Impacto de R$ 50 bilhões

O impacto da antecipação do 13º é de R$ 50 bilhões, conforme explicou o Ministro da Economia, Paulo Guedes. "Vamos proteger os mais vulneráveis, e os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus”, afirmou, acrescentando que a medida não gera impacto fiscal extra, pois se trata apenas de um adiantamento de despesas já previstas.

Este recurso já foi utilizado em 2020, quando o 13º dos aposentados e pensionistas foi pago nos meses de março e maio.

Atraso na antecipação do benefício

A antecipação do 13º a aposentados e pensionistas chegou a ser prometida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pelo ministro Paulo Guedes (Economia) ainda em março, mas, por causa do atraso na sanção do Orçamento, a medida foi adiada.

A aprovação do Orçamento era necessária porque os gastos obrigatórios estavam sendo feitos de forma provisória na proporção de 1/12 por mês em relação ao estimado na proposta orçamentária, como autoriza a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Pagar o 13º mais cedo que o habitual elevaria essa proporção.

Dessa forma, o dinheiro para esses pagamentos já estava previsto nas contas do ano, mas, com receio de descumprir regras fiscais, técnicos do time de Guedes defenderam que a liberação aguardasse a sanção do Orçamento.

