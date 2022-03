Uber e 99 reajustam ganhos de motoristas após aumento dos combustíveis

A Uber e o 99 divulgaram nesta sexta-feira (11) que irão reajustar os ganhos dos motoristas parceiros após o aumento de combustíveis. No caso da Uber, haverá também alteração no valor das corridas.

Em nota, a 99 afirmou que os motoristas terão um aumento de 5% no preço de quilômetro rodado. O reajuste deve entrar em vigor nos próximos dias em todas as cidades em que a plataforma tem operação e, segundo a empresa, não refletirá no preço pago pelos usuários.

A empresa também informou que uma espécie de subsídio está em fase de testes para equilibrar as flutuações dos combustíveis. "Após os testes, o novo recurso teria o potencial de trazer ainda mais transparência e segurança aos parceiros", destaca.

Segundo a Uber, as corridas ficarão 6,5% mais caras temporariamente para ajudar os motoristas a passarem pelo aumento dos combustíveis. Os novos preços devem entrar em vigor a partir da próxima semana.

A empresa afirma que o aumento faz parte de um pacote de R$ 100 milhões "em iniciativas voltadas ao aumento nos ganhos e redução dos custos dos nossos parceiros".

Aumento nos combustíveis

A Petrobras anunciou na última quinta (10) um novo reajuste nos preços dos combustíveis, chegando a 18,77% para a gasolina e a 24,9% no caso do diesel. O aumento vem diante da valorização do barril de petróleo no mercado internacional em razão da guerra na Ucrânia.

Em diversas cidades, o reajuste levou motoristas a correrem aos postos de gasolina, causando engarrafamento e filas. Com a medida, a gasolina pode chegar a até R$ 9.