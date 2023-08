123milhas anuncia demissões em massa e justifica com plano de reestruturação interna

A 123milhas anunciou, nesta segunda-feira (28), o início de um “plano de reestruturação interna” foi iniciado na companhia. O caso acontece dez dias após a agência de viagens deixar de emitir as passagens de sua linha promo.

Segundo nota da companhia, “a redução no tamanho da equipe servirá para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado”.

“Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. A empresa está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira”, diz a nota.

DEMISSÕES E POSSÍVEL MULTA

Em entrevista concedida à CNN, no último domingo (27), o secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, disse que a agência pode ser multada em até R$ 13 milhões, caso não consiga apresentar um plano para reduzir os prejuízos aos consumidores lesados.

“Essa questão da multa é uma análise em que se pesam os prejuízos, a extensão desses prejuízos, a conduta da empresa. A multa pode chegar a até R$ 13 milhões. A expectativa é que a 123milhas apresente um plano que pelo menos reduza esses prejuízos aos consumidores”, começou dizendo.

“Não estamos com o objetivo de multar, com o objetivo de punir. Mas, se houver essa necessidade, nós vamos cumprir com o nosso dever”, concluiu.

Em outra entrevista concedida ao G1, funcionários da empresa relataram que as demissões aconteceram em três setores: recompra, promo e emissão. Outro funcionário disse que os gerentes de cada setor ficaram responsáveis por anunciar as demissões, que aconteceram na manhã desta segunda-feira (28).

Uma fonte, que preferiu não se identificar, disse, também, ao G1 que centenas de pessoas já foram desligadas.

SÓCIOS CONVOCADOS

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Criptomoedas, que investiga esquemas de pirâmides financeiras com o uso de criptomoedas, deve ouvir Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira — sócios e administradores da 123milhas.

Os sócios irão à comissão depor sobre a suspensão da emissão de passagens aéreas já compradas pelos consumidores. A reunião, convocada pelos parlamentares, está marcada para as 14h30 da próxima terça-feira (29).