Thyane Dantas presta depoimento sobre vacinação contra a Covid-19

A influenciadora Thyane Dantas, esposa do cantor Wesley Safadão, compareceu à Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) na manhã desta terça-feira (21) para depor sobre o caso envolvendo a vacinação dela contra a Covid-19 em Fortaleza. Ela deixou o local sem falar com a imprensa.

Wesley prestou esclarecimentos sobre o caso na última quarta-feira (15). O casal virou alvo de inquérito policial no último dia 15 de julho, dias após Wesley Safadão ser imunizado fora do local estabelecido pela Prefeitura de Fortaleza, enquanto Thyane recebeu dose única de imunobiológico de forma antecipada. Ela não estava agendada.

Sabrina Tavares Brandão, produtora do cantor - que se vacinou no mesmo dia e local dele, também passou a ser investigada e foi ouvida na semana passada.

Paralelo à investigação policial, a sindicância da Prefeitura de Fortaleza, que apura as irregularidades da vacinação dos três envolvidos, identificou que a facilitação para a imunização do cantor e da produtora fora do local previstos inicialmente, e da influencer, que sequer estava agendada, deu-se na triagem no posto de vacinação, no North Shopping Jóquei.

Legenda: O casal virou alvo de inquérito policial em 15 de julho, dias após Wesley Safadão ser imunizado fora do local estabelecido pela Prefeitura de Fortaleza, enquanto Thyane recebeu dose única de imunobiológico de forma antecipada Foto: Reprodução

Nenhum dos três teve o agendamento conferido e todos foram conduzidos por dois funcionários terceirizados diretamente para o espaço de vacina, onde ocorria aplicação de dose única da Janssen. A facilitação ocorreu, conforme evidências da sindicância, às quais o Diário do Nordeste teve acesso com exclusividade, por solicitação de uma servidora municipal da área da saúde.

Em depoimento à sindicância da prefeitura, duas colaboradoras do Município de Fortaleza que atuaram na vacinação do casal, afirmaram que Thyane Dantas disse ter mentido sobre a idade durante o processo de imunização.

Os relatos constam na Ata da 7ª reunião do grupo de trabalho do plano Municipal de Operacionalização de Vacinação Contra a Covid-19. Segundo documento datado de 9 de julho de 2021, um dia depois da vacinação do casal, a registradora do local de imunização e a aplicadora da vacina afirmaram em depoimento que a influenciadora digital disse ter 31 anos durante diferentes etapas da imunização — quando na realidade possuía 30.

Investigação da SMS

A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) apontou dois funcionários terceirizados e uma servidora do município por "irregularidade funcional" em meio às suspeitas da vacinação inadequada.

A pasta publicou a informação no Diário Oficial do Município nº 17.137, de 6 de setembro de 2021, e relatou que os dois terceirizados devem ser devolvidos para a empresa contratante. Já a servidora deve passar por Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

MPCE segue com Procedimento Investigatório Criminal

O processo de vacinação contra a Covid-19 da influencer Thyane Dantas, do cantor Wesley Safadão e da produtora do artista, Sabrina Tavares, também segue em apuração pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Segundo o MPCE, 11 pessoas foram ouvidas nos dias 12 e 18 de agosto, incluindo os três envolvidos no caso e alguns servidores públicos de Fortaleza.

No dia 26 de agosto, o Grupo de Trabalho Covid-19 — formado por promotores de Justiça — duas outras testemunhas foram agendadas para serem ouvidas, incluindo um representante do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza (Ipem-Fort).