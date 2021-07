Além de Thyane, MPCE pede esclarecimentos sobre vacinação da produtora de Safadão

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), no âmbito da investigação que apura a vacinação contra a Covid-19 de Thyane Dantas e do esposo, o cantor Wesley Safadão, também solicitou informações à Prefeitura de Fortaleza sobre a imunização da produtora do artista.

Sabrina Tavares Brandão, produtora-executiva da Luan Promoções e Eventos, trabalha com o cantor e estava agendada para receber a vacina no Centro de Eventos do Ceará, no último dia 8 de julho. No entanto, ela foi imunizada no mesmo shopping que Wesley e Thyane, conforme video postado nas redes sociais. Sabrina acompanhava o casal e chegou a ser vacinada pela mesma agente de saúde.

O promotor de Justiça Eneas Romero, que acompanha o caso, disse que a gestão municipal deve responder todos os questionamentos demandados sobre o caso até a próxima semana, em data não revelada.

Em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a pasta se limitou a dizer "que o caso está sendo apurado em processo administrativo instaurado na última quinta-feira (8)".

O Diário do Nordeste tentou ouvir Sabrina Tavares Brandão, mas as ligações não foram atendidas e as mensagens não foram respondidas nesta quinta-feira.

Influenciadora não estava agendada

Thyane Dantas virou alvo de investigação ao ser vacinada no mesmo dia, local e horário do marido. A influenciadora nasceu em 1991 e, na ocasião, a campanha do Município atendia ao público geral nascido até 1989.

Além da influenciadora, autoridades do Município também devem ser ouvidas pelo MPCE, com a intenção é averiguar a legitimidade da aplicação.

'Dose de sangria'

Ainda na quinta-feira, logo após repercussão do caso nas redes sociais, a assessoria de Wesley Safadão divulgou posicionamento, explicando como teria ocorrido a vacinação da influenciadora.

Legenda: Wesley Safadão estava agendado para recebimento de dose na lista oficial da Prefeitura de Fortaleza Foto: reprodução/Instagram

"Cada dose dá em média um número [de] aplicações, depende de qual for, e se não forem aplicadas na hora são descartadas. Por esse motivo, os profissionais estão autorizados a aplicar em quem estiver no local, mesmo que não esteja no dia certo para vacinação, para que não haja descarte do material", diz o texto.

Em resposta, a SMS relatou como funciona o esquema de aproveitamento total de doses em Fortaleza:

"Nos casos pontuais de doses remanescentes em frascos, após a total finalização das atividades, as equipes de vacinadores realizam busca ativa de pessoas pertencentes ao público alvo vigente, priorizando sempre os de maior idade", disse a SMS. Segundo o órgão, a vacinação na Capital, na quinta, terminou às 17 horas "inviabilizando possíveis doses remanescentes antes deste horário".

Local de vacinação

Além da investigação relacionada à aplicação da dose em Thyane Dantas, o Ministério Público investiga o local de vacinação de Wesley Safadão. Inicialmente, conforme a lista oficial de agendamento de Fortaleza, o músico deveria ter comparecido ao Centro de Eventos.

Legenda: Wesley e Thyane foram vacinados juntos na quinta (8) Foto: reprodução/Instagram

No entanto, ele foi imunizado em um shopping da Capital, no bairro Jóquei Clube, definido como um dos centros de vacinação da própria prefeitura.