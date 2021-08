Ceará tem 33% dos adolescentes cadastrados para a vacinação contra a Covid-19

Com a liberação do cadastramento para adolescentes desde o dia 17 de junho, o Ceará tem 33,29% dos jovens - entre 12 a 17 anos - registrados no Saúde Digital. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado conta com um total de 1.049.462 pessoas nesta faixa etária. Destas, 349.441 se cadastraram até segunda-feira (2), conforme divulgação da Secretaria da Saúde (Sesa).

De acordo com o IntegraSUS, portal de transparência do Governo do Estado voltado à área da saúde, até esta quarta-feira (4), os casos do novo coronavírus atingiram 67.104 pessoas de 10 a 19 anos, onde 36.500 infecções foram em meninas e 30.604 em meninos. O número representa 7,28% do total de acometimentos no Ceará.

repassar a doença sem saber que está contaminado, especialmente com o surgimento de novas variantes mais contagiosas na região, como a O tema tem gerado preocupação entre especialistas, principalmente com o retorno das aulas presenciais nas escolas, visto que grande parte do grupo de idade tenra podeque está contaminado, especialmente com o surgimento de novasna região, como a Delta

Neste contexto, um estudo da Universidade Estadual do Ceará (Uece) em parceria com o Instituto do Coração da Criança e do Adolescente (InCor Criança), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal da Educação (SME), divulgado na revista internacional Elsevier, demonstrou que a maioria dos alunos da rede municipal de ensino de Fortaleza era assintomática para a Sars-Cov-2. Ainda assim, o relatório divulgou um potencial de transmissibilidade nesses casos.

Em 2020, das 1.277 crianças e adolescentes analisadas, 73,7% estavam com o vírus, mas não apresentavam os sintomas. O restante teve febre (16,2%), perda de paladar (11,5%), perda de olfato (10,9%), cefaleia (9,5%), tosse seca (8,1%), dor de garganta (7,8%), dores musculares (5%), coriza (4,8%), dificuldade de respirar (2,8%), diarreia (2,8%), fraqueza física (2,2%), vômitos (1,7%), dor no peito (0,6%), urticária (0,6%) e alteração na pele (0,3%).

Controle pandêmico

Conforme a pediatra Vanuza Chagas, o processo de imunização entre adolescentes é muito importante, pois o controle pandêmico só será, de fato, possível quando a maioria da população estiver vacinada, incluindo as pessoas de 12 a 17 anos após a conclusão do esquema vacinal dos adultos.

Vanuza Chagas Pediatra Quanto mais gente há vacinada, a gente vê o efeito da vacinação em massa, como a diminuição do número de complicações e de internações; os casos estão sendo mais leves, e com certeza a imunização com qualquer um dos imunizantes se mostra muito eficaz”

Além disso, a especialista destaca que deve haver ainda uma lista de prioridades quando a vacinação atingir essa faixa etária, pois, apesar da Covid-19 comumente gerar infecções leves entre o grupo, há adolescentes com fatores de risco que podem acabar desenvolvendo complicações, como a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P).

“É importante focar também que, mesmo nesse grupo, se siga uma prioridade, que deve começar com adolescentes com comorbidades, que têm deficiências permanentes ou que estão privados de liberdade”, comenta.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Por fim, Chagas relata que é necessário que os adolescentes sigam, antes e depois da vacinação, todos os cuidados de prevenção viral. “O uso de máscaras continua obrigatório e é imprescindível nesse controle, assim como a higienização das mãos, o distanciamento social, evitando aglomerações”.

Liberação de vacinas

Atualmente, apenas o imunizante da Pfizer/BioNTech está autorizado para uso a partir dos 12 anos de idade. Já o Instituto Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no último dia 30, a liberação da CoronaVac na faixa etária de 3 a 17 anos, a qual já teve aprovação na China. Além disso, a vacina Janssen está em fases de testes no grupo.

Segundo documento assinado, no último dia 27, pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), adolescentes de 12 a 17 anos serão vacinados após toda a população, a partir de 18 anos, ser contemplada com pelo menos uma dose.

Passo a passo para cadastramento no Saúde Digital

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e qual a sua profissão

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento