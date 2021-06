China aprova uso da CoronaVac em crianças e jovens de 3 a 17 anos

O uso da CoronaVac para crianças e adolescentes de três a 17 anos foi aprovado pela China, conforme relatou o diretor do laboratório Sinovac, responsável pelo desenvolvimento do imunizante, nesta sexta-feira (4).

Segundo Yin Weidong, que concedeu entrevista à TV estatal chinesa CCTV, a Sinovac havia começado os testes na população menor de idade no início deste ano, e já concluiu os ensaios de primeira e segunda fases.

"Centenas de casos mostraram que, após a vacinação, o grupo é tão seguro quanto o grupo de adultos de 18 anos", comentou Weidong durante o relato.

Os resultados dos estudos, ainda de acordo com as declarações do diretor da Sinovac, devem ser publicados pela revista britânica 'The Lancet'.

Vacinação na China

Atualmente, conforme o levantamento 'Our World in Data', 794,13 milhões de doses de vacina já foram administradas em território chinês.

A CoronaVac, inclusive, não é a única a ter sido aprovada no país. Além dela, as vacinas da Sinopharm e da CanSino também estão sendo utilizadas.

Testes de vacinas

Assim como a Sinovac, outros laboratórios já se mobilizam para o oferecimento de vacinas a crianças e adolescentes.

A Pfizer anunciou nesta terça (8) que vai ampliar a quantidade de menos de 12 anos nos testes do imunizante contra a Covid-19 na Europa e nos EUA.

Agora, o novo estudo vai inscrever até 4,5 mil crianças e adolescentes em mais de 90 centros clínicos localizados nos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha, disse a empresa.