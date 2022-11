Quem é Casemiro, autor do gol da vitória do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo

O Brasil venceu a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo com golaço do volante Casemiro. Atualmente no Manchester United, o paulista de 30 anos é um dos líderes da Seleção Brasileira e titular absoluto do time de Tite. Conheça melhor quem é Casemiro.



BASE E INÍCIO DA CARREIRA DE CASEMIRO

O volante, foi revelado nas categorias de base do São Paulo em 2010 e iniciou a carreira conhecido como Carlão (o nome completo dele é Carlos Henrique Casimiro). Ele começou no Tricolor aos 11 anos e como uma das promessas de Cotia, foi convocado várias vezes para a Seleção Brasileira de base, incluindo o Mundial Sub-17 de 2009. Com a Seleção Brasileira Sub-20, Casemiro conquistou o Sul-Americano Sub-20 e a Copa do Mundo Sub-20 de 2011.

Ele foi promovido aos profissionais do São Paulo ainda em 2010, durante a Copa do Mundo, após três jogos-treino com o técnico Ricardo Gomes. Casemiro fez sua estreia no dia 25 de julho de 2010, em um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

Depois de 111 jogos e 11 gols, Casemiro encerrou sua passagem pelo São Paulo, em janeiro de 2013.



FUTEBOL EUROPEU

Em janeiro de 2013, Casemiro foi emprestado pelo São Paulo para o time B do Real Madrid, com opção de compra. Ele foi promovido a equipe principal através de José Mourinho, quando foi titular diante do Bétis em 19 de abril de 2013, usando a camisa 38.

Legenda: Casemiro é ídolo do Real Madrid e conquistou 18 títulos, sendo 5 Ligas dos Campeões Foto: Divulgação / Real Madrid

Após 5 meses, Casemiro foi comprado em definitivo pelo Real Madrid, assinando por quatro temporadas. Mas no ano seguinte foi emprestado ao Porto. A temporada de destaque - foram 41 jogos, 4 gols e 3 assistências - retornou ao Real Madrid para fazer história.

Ídolo do Real Madrid

O Porto quis exercer a opção de compra de Casemiro, mas o Real Madrid pagou 7,5 milhões de euros e exerceu assim sua opção de recompra. Com a chegada do técnico Zidane, o brasileiro empilhou 18 taças. No Real, foram 336 jogos, conquistando 5 Liga dos Campeões da UEFA (2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18 e 2021–22), 3 Supercopas da UEFA (2016, 2017 e 2022), 3 Copas do Mundo de Clubes da FIFA (2016, 2017 e 2018), 3 Campeonatos Espanhóis (2016–17, 2019–20 e 2021–22), uma Copa do Rei (2013–14) e 3 Supercopa da Espanha (2017, 2019–20 e 2021–22).

No Manchester United

O time inglês contratou Casemiro por 60 milhões de euros (312 milhões de reais) com contrato de 5 anos, até 2027. Ele estreou na vitória de 1 a 0 contra o Southampton, fora de casa, válida pela Premier League e marcou seu primeiro gol pelos Diabos Vermelhos no dia 22 de outubro, em um empate de 1 a 1 contra o Chelsea.

Legenda: Casemiro joga atualmente no Manchester United Foto: Divulgação / Manchester United

SELEÇÃO BRASILEIRA

Em 5 de setembro de 2011, Casemiro foi convocado pela 1ª vez para a Seleção Brasileira por Mano Menezes para o Superclássico das Américas, contra a Argentina. Na "Era Dunga", integrou o grupo das Copas América de 2015 e 2016, sendo titular no segundo ano.

Com a chegada de Tite, Casemiro firmou-se como titular absoluto durante as Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018. No dia 14 de maio de 2018, esteve na lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo. Sua estreia na competição aconteceu em 17 de junho de 2018, jogando 60 minutos no empate por 1 a 1 contra a Suíça, pela 1ª rodada do Grupo E. Titular durante todo o torneio, Casemiro, por suspensão, não atuou na eliminação da Seleção contra a Bélgica, nas quartas de final.

Legenda: Casemiro marcou o gol da vitória do Brasil diante da Suíça pela 2ª rodada da Copa do Mundo Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Na Copa América de 2019, contra o Peru, Casemiro marcou seu primeiro gol pela Seleção para abrir uma goleada por 5 a 0 e foi campeão contra o mesmo adversário após o triunfo por 3 a 1 no Maracanã.

COPA DE 2022

Presente na lista de 26 convocados por Tite no dia 7 de novembro, Casemiro foi chamado para a sua segunda Copa do Mundo FIFA consecutiva. O volante teve boa atuação no dia 24 de novembro, na estreia contra a Sérvia, onde foi titular e chegou a finalizar uma bola na trave. Com dois gols de Richarlison, os brasileiros venceram os sérvios por 2 a 0, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo G.

Já no segundo jogo, contra a Suíça, foi dele o único gol que garantiu a vitória do Brasil por 1 a 0 e a classificação antecipada para as Oitavas de Final.