Entenda a diferença entre Holanda e Países Baixos

Com o início da Copa do Mundo de Futebol, uma dúvida apareceu: qual a diferença entre a Holanda e os Países Baixos? Apesar de compartilharem a mesma capital, Amsterdã, os dois não são exatamente a mesma coisa, ao contrário do que muitas pessoas pensam.

A confusão surgiu devido ao próprio governo, que utilizou as duas nomenclaturas para denominar o país durante séculos. A indefinição só foi resolvida em 2020, quando as comunicações oficiais passaram a aceitar apenas a designação “Netherlands”, que em português significa "Países Baixos".

Questão geográfica

Mas de onde vem a nomenclatura “Holanda”? Para responder essa questão, é preciso observar a distribuição geográfica dos Países Baixos. O país é dividido em 12 províncias. Entre elas, existem Noord Holland (Holanda do Norte) e Zuid Holland (Holanda do Sul). Como o nome já sugere, a dupla compõe uma região conhecida, justamente, como Holanda.

A relação entre o nome do país e o nome da região pode ter motivação econômica, uma vez que as províncias da Holanda são as mais ricas da nação. Além disso, é lá que estão localizados pontos importantes dos Países Baixos, como a capital Amsterdã e a famosa cidade de Haia.

Ou seja, a resolução de 2020 foi uma tentativa do governo de prestigiar as outras províncias, que não eram tão conhecidas quanto a Holanda.

E de onde vem "Países Baixos"? O país recebe este nome porque todo o seu território está localizado abaixo do nível do mar.